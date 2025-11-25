Peter Haag : सेलिना जेटलीचा पती पीटर हाग आहे तरी कोण? ; मारहाण अन् शारीरिक शोषणाचे आहेत आरोप!

Mayur Ratnaparkhe

घरगुती हिंसाचाराचा खटला -

अभिनेत्री सेलिना जेटलीने पती पीटर हाग विरुद्ध घरगुती हिंसाचाराचा खटला दाखल केला आहे

मुंबईतील न्यायालयाची नोटीस -

मुंबईतील एका न्यायालयाने या प्रकरणात पीटर हाग यास नोटीस बजावली आहे.

लग्न कधी झाले? -

२०११ मध्ये, पीटर आणि सेलिना जेटली यांनी ऑस्ट्रियात लग्न केले होते.

मुलं किती आहेत? -

सेलिना जेटली आणि पीटर हाग यांना तीन मुले आहेत.

कुठला रहिवासी आहे? -

पीटर हाग हा ऑस्ट्रियाचा रहिवासी असून हॉटेल व्यावसायिक, मार्केटर आणि ब्रँड स्ट्रॅटेजिस्ट आहे.

हॉटेल चेनसाठी केलय काम -

पाटीर हाग याने दुबई आणि सिंगापूरमधील अनेक हॉटेल चेनसाठी काम केले आहे.

एकूण संपत्ती किती? -

 पीटर हागची एकूण संपत्ती १४ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे.

इंस्टाग्राम अकाउंट -

पीटर हाग याचे इंस्टाग्राम अकाउंट @PeterHaag  या नावाने आहे, परंतु त्याचे कोणतेही फॉलोअर्स नाहीत.

सेलिना जेटली आणि पीटर हाग यांची पहिली भेट दुबईतील एका कार्यक्रमात एका कौटुंबिक मित्रामार्फत झाली होती.

