तमाशा या लोककलांसाठी पद्मश्री पुरस्कार मिळालेले महाराष्ट्रातील रघुवीर खेडकर कोण आहेत? जाणून घ्या प्रवास...

Vrushal Karmarkar
साहित्य, शिक्षण, समाजसेवा, वैद्यकशास्त्र, कला आणि सार्वजनिक क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या प्रतिष्ठित व्यक्तींसाठी केंद्र सरकारने पद्मश्री पुरस्कारांची घोषणा केली आहे.
Padma Shri Raghuveer Khedkar
ESakal
महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ लोकनाट्य कलाकार रघुवीर खेडकर यांना भारत सरकार २०२६ या वर्षासाठी पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे.
तमाशा या लोककला प्रकारातील योगदानासाठी आणि या कला प्रकाराचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी त्यांना हा सन्मान देण्यात आला आहे. रघुवीर खेडकर हे महाराष्ट्रातील एक अतिशय ज्येष्ठ आणि लोकप्रिय तमाशा कलाकार आहेत.
तमाशा जगतातील एक अनुभवी कलाकार म्हणून ओळखले जातात. ते चार दशकांहून अधिक काळ तमाशा रंगभूमीशी जोडलेले आहेत.
ते त्यांच्या आई कांताबाई सातारकर यांनी सुरू केलेले तमाशा रंगभूमी यशस्वीपणे चालवत आहेत. ते महाराष्ट्र राज्य ढोलकी फड तमाशा असोसिएशनचे अध्यक्ष देखील आहेत.
तमाशा संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी आणि ती राज्याबाहेर पसरवण्यासाठी रघुवीर खेडकर यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. संगमनेरचे सुपुत्र, खेडकर हे तमाशामधील गीतड्याच्या भूमिकेसाठी प्रसिद्ध आहेत.
दरवर्षी, महाराष्ट्रातील गावांमध्ये एक दौरा आयोजित केला जातो. जिथे रघुवीर खेडकर तमाशा सादर करतात. त्यांच्या कलेमुळे महाराष्ट्रातील लोकांची मने जिंकली आहेत.
त्यांना यापूर्वी अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. तमाशा क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानाबद्दल त्यांना "तमाशा महर्षी" म्हणून ओळखले जाते. रघुवीर खेडकर यांना तमाशाची कला वारशाने मिळाली.
त्यांची आई कांताबाई सातारकर या एक प्रसिद्ध तमाशा कलाकार होत्या. रघुवीर खेडकर यांना लहानपणापासूनच तमाशाची आवड होती. त्यांनी त्यांच्या आईचा वारसा पुढे चालवला आहे.
पारंपारिक लोकनाट्य प्रकार तमाशाची परंपरा जपली आहे. कलांमधील त्यांच्या अमूल्य योगदानाबद्दल त्यांना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने "जीवन साधना गौरव पुरस्कार" देऊन सन्मानित केले आहे.
कोविड-१९ महामारीच्या काळात तमाशा कलाकारांना कठीण काळाचा सामना करावा लागला. अनेक गावांचे दौरे रद्द झाल्यामुळे तमाशा कलाकारांवर उपासमारीची वेळ आली.
त्यावेळी रघुवीर खेडकर यांनी तमाशा कलाकारांसाठी सरकारकडे मदतीची याचना केली. त्यांना अनेक तमाशा कलाकारांचा पाठिंबा मिळाला. कोविड-१९ महामारी संपल्यानंतर तमाशा पुन्हा सुरू झाला आहे.
रघुवीर खेडकर हे गान, गवळण, बटवानी आणि वाग्नत्य यासारख्या पारंपारिक कला सादर करून ग्रामस्थांचे मनोरंजन करताना दिसले आहेत. त्यांच्या कलेची दखल घेत त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित केले आहे.
