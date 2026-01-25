तमाशा या लोककलांसाठी पद्मश्री पुरस्कार मिळालेले महाराष्ट्रातील रघुवीर खेडकर कोण आहेत? जाणून घ्या प्रवास...

Vrushal Karmarkar

पद्मश्री पुरस्कारांची घोषणा

साहित्य, शिक्षण, समाजसेवा, वैद्यकशास्त्र, कला आणि सार्वजनिक क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या प्रतिष्ठित व्यक्तींसाठी केंद्र सरकारने पद्मश्री पुरस्कारांची घोषणा केली आहे.

Padma Shri Raghuveer Khedkar

रघुवीर खेडकर

महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ लोकनाट्य कलाकार रघुवीर खेडकर यांना भारत सरकार २०२६ या वर्षासाठी पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे.

Padma Shri Raghuveer Khedkar

लोकप्रिय तमाशा कलाकार

तमाशा या लोककला प्रकारातील योगदानासाठी आणि या कला प्रकाराचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी त्यांना हा सन्मान देण्यात आला आहे. रघुवीर खेडकर हे महाराष्ट्रातील एक अतिशय ज्येष्ठ आणि लोकप्रिय तमाशा कलाकार आहेत.

Padma Shri Raghuveer Khedkar

अनुभवी कलाकार

तमाशा जगतातील एक अनुभवी कलाकार म्हणून ओळखले जातात. ते चार दशकांहून अधिक काळ तमाशा रंगभूमीशी जोडलेले आहेत.

Padma Shri Raghuveer Khedkar

तमाशा असोसिएशन

ते त्यांच्या आई कांताबाई सातारकर यांनी सुरू केलेले तमाशा रंगभूमी यशस्वीपणे चालवत आहेत. ते महाराष्ट्र राज्य ढोलकी फड तमाशा असोसिएशनचे अध्यक्ष देखील आहेत.

Padma Shri Raghuveer Khedkar

तमाशा

तमाशा संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी आणि ती राज्याबाहेर पसरवण्यासाठी रघुवीर खेडकर यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. संगमनेरचे सुपुत्र, खेडकर हे तमाशामधील गीतड्याच्या भूमिकेसाठी प्रसिद्ध आहेत.

Padma Shri Raghuveer Khedkar

दौरा

दरवर्षी, महाराष्ट्रातील गावांमध्ये एक दौरा आयोजित केला जातो. जिथे रघुवीर खेडकर तमाशा सादर करतात. त्यांच्या कलेमुळे महाराष्ट्रातील लोकांची मने जिंकली आहेत.

Padma Shri Raghuveer Khedkar

तमाशा महर्षी

त्यांना यापूर्वी अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. तमाशा क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानाबद्दल त्यांना "तमाशा महर्षी" म्हणून ओळखले जाते. रघुवीर खेडकर यांना तमाशाची कला वारशाने मिळाली.

Padma Shri Raghuveer Khedkar

कांताबाई सातारकर

त्यांची आई कांताबाई सातारकर या एक प्रसिद्ध तमाशा कलाकार होत्या. रघुवीर खेडकर यांना लहानपणापासूनच तमाशाची आवड होती. त्यांनी त्यांच्या आईचा वारसा पुढे चालवला आहे.

Padma Shri Raghuveer Khedkar

तमाशाची परंपरा

पारंपारिक लोकनाट्य प्रकार तमाशाची परंपरा जपली आहे. कलांमधील त्यांच्या अमूल्य योगदानाबद्दल त्यांना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने "जीवन साधना गौरव पुरस्कार" देऊन सन्मानित केले आहे.

Padma Shri Raghuveer Khedkar

कठीण काळ

कोविड-१९ महामारीच्या काळात तमाशा कलाकारांना कठीण काळाचा सामना करावा लागला. अनेक गावांचे दौरे रद्द झाल्यामुळे तमाशा कलाकारांवर उपासमारीची वेळ आली.

Padma Shri Raghuveer Khedkar

मदतीची याचना

त्यावेळी रघुवीर खेडकर यांनी तमाशा कलाकारांसाठी सरकारकडे मदतीची याचना केली. त्यांना अनेक तमाशा कलाकारांचा पाठिंबा मिळाला. कोविड-१९ महामारी संपल्यानंतर तमाशा पुन्हा सुरू झाला आहे.

Padma Shri Raghuveer Khedkar

पद्मश्री पुरस्कार

रघुवीर खेडकर हे गान, गवळण, बटवानी आणि वाग्नत्य यासारख्या पारंपारिक कला सादर करून ग्रामस्थांचे मनोरंजन करताना दिसले आहेत. त्यांच्या कलेची दखल घेत त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित केले आहे.

Padma Shri Raghuveer Khedkar

