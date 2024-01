धुक्यामुळे ट्रेन लेट झाल्यास जबाबदार कोण? रिफंड कसा मिळेल

नवीन वर्षाच्या थंडीच्या लाट पाहायला मिळत असून अनेक ठिकाणी दाट धुक्याची चादर आहे. या धुक्यामुळे अनेक रेल्वे गाड्या आणि विमानाची उड्डाणे सर्रास उशिराने सुरू आहेत.

who is responsible if train delayed due to fog how to get full refund