विराटचं शतक अन् तिची क्युट रिऍक्शन; रांची ODI मधील ती मिस्ट्री गर्ल कोण?

भारतीय संघाने ३० नोव्हेंबर रोजी दक्षिण आफ्रिका संघाला रांचीमध्ये झालेल्या पहिल्या वनडेत १७ धावांनी पराभूत केलं.
या सामन्यात विराट कोहलीने झळकावलेलं शतक लक्षवेधी ठरले.
त्याने १२० चेंडूत ११ चौकार आणि ७ षटाकारांसह १३५ धावांची खेळी केली. त्यामुळे त्याला सामनावीराचा पुरस्कारही मिळाला.
दरम्यान, या सामन्यात एका मिस्ट्री गर्लचे फोटो आणि व्हिडिओही व्हायरल झाले. विराटने शतक केल्यानंतर तिने क्युट रिऍक्शनही दिली, ज्यामुळे ती चर्चेत आली.
या मिस्ट्री गर्लचे नाव रिया वर्मा असून ती मुंबईतील सोशल मीडिया इन्फ्युएन्सर आहे. तिचे इंस्टाग्रामवर @_bachuuuu या नावाने अकाऊंट आहे.
तिच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटला २.५ मिलियन फॉलोवर्सही आहेत.
रिया विराट कोहली आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाचीही चाहती आहे. ती यापूर्वी बंगळुरूचे सामनेही स्टेडियममध्ये जाऊन पाहातानाही दिसली आहे.
रांची वनडेत विराटला खेळताना पाहण्याचा आनंद व्यक्त करतानाचा व्हिडिओही तिने इंस्टाग्रामवर शेअर केला आहे.
