देशात विमानतळ बांधण्याचा निर्णय कोण आणि कोणत्या आधारावर घेतला जातो? जाणून घ्या...

Vrushal Karmarkar
भारत सरकारच्या "ग्रीनफील्ड विमानतळ धोरणा"नुसार, विद्यमान विमानतळाच्या १५० किलोमीटरच्या आत कोणतेही नवीन विमानतळ बांधले जाऊ नये, असा कठोर नियम आहे.
airport approval process
ESakal
एकाच परिसरात अतिरिक्त पायाभूत सुविधांचे अनावश्यक बांधकाम टाळणे आणि विद्यमान विमानतळांना आर्थिक नुकसानीपासून वाचवणे, हा या नियमाचा मुख्य उद्देश आहे.
airport approval process
ESakal
जेवर आणि नवी मुंबईसारख्या प्रकरणांमध्ये, क्षमतेपेक्षा जास्त विमानतळ असल्यामुळे सरकारने या अंतराच्या नियमातून विशेष सूट दिली आहे.
airport approval process
ESakal
एक आधुनिक आणि मोठे विमानतळ बांधण्यासाठी सरकारला हजारो एकर सपाट जमिनीची आवश्यकता असते. म्हणूनच विमानतळ प्रकल्पांमध्ये भूसंपादन हे सर्वात आव्हानात्मक काम मानले जाते.
airport approval process
ESakal
अनेकदा शेतकऱ्यांची आंदोलने, नुकसानभरपाईसाठीचे दीर्घ कायदेशीर वाद, पर्यावरणीय मंजुरी आणि भौगोलिक मर्यादा यांमुळे आशादायक प्रकल्पदेखील वर्षानुवर्षे रखडतात.
airport approval process
ESakal
ज्यामुळे अनेक शहरांची स्वप्ने अपूर्ण राहतात. केंद्र सरकार एकट्याने विमानतळ बांधण्याचा अंतिम निर्णय घेऊ शकत नाही. ही संपूर्ण प्रक्रिया राज्य सरकारपासून सुरू होते.
airport approval process
ESakal
जे प्रथम जमिनीची ओळख पटवते, त्यानंतर प्राथमिक व्यवहार्यता अभ्यास करते आणि नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाकडे प्रस्ताव सादर करते.
airport approval process
ESakal
मंत्रालयाची सुकाणू समिती, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण आणि संरक्षण मंत्रालय संयुक्तपणे सुरक्षा आणि तांत्रिक तपासणी करतात.
airport approval process
ESakal
DGCA कडून अंतिम परवाना मिळाल्यानंतरच उड्डाणे सुरू केली जाऊ शकतात.
airport approval process
ESakal