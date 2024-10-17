छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पूर्वज कोण होते? ‘भोसले’ आडनावामागचं थक्क करणारं रहस्य!

Sandip Kapde

छत्रपती शिवाजी महाराज

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म भोसले घराण्यात झाला.

सुजनसिंह

या घराण्याचे मूळ पुरुष सुजनसिंह हे उदयपूरच्या शिसोदे राजघराण्यातील होते.

भाग्य

ते इ.स. १३३४ च्या सुमारास आपले नशीब आजमावण्यासाठी उत्तरेहून दक्षिणेकडे आले.

हसनगंगू

व बहामनी घराण्याच्या संस्थापक हसनगंगू यांच्या सेवेत त्यांनी चाकरी स्वीकारली.

महंमद तुघलक

हसनगंगूचा पराभव करण्यासाठी बादशहा महंमद तुघलक यांनी इ. स. १३४६ मध्ये दिल्लीहून दक्षिणेकडे स्वारी केली.

पराक्रम

त्या दोघांमध्ये झालेल्या संघर्षात सुजनसिंह आणि त्याचा मुलगा दिलीपसिंह यांनी अपार शौर्य गाजवले.

अल्लाउद्दीन बहमन

इ. स. १३४७ मध्ये हसनगंगूने अल्लाउद्दीन बहमन हे नाव घेतले आणि गुलबर्गा येथे बहामनी साम्राज्याची स्थापना केली.

देवगिरी

तेव्हा त्यांनी सुजनसिंहास देवगिरी प्रांतातील दहा गावे जहागीर म्हणून प्रदान करून मोठ्या सरदारीचा मान दिला.

उत्कर्ष

पुढे बहामनी राज्यात सुजनसिंहाच्या कुटुंबाचा उत्कर्ष वाढत गेला.

सुजनसिंह

सुजनसिंह इ. स. १३५५ मध्ये निधन पावले.

दिलीपसिंह

त्यांचे पुत्र दिलीपसिंह हे कुटुंबाचे प्रमुख झाले.

सिद्धजी

दिलिपसिंहांचा पुत्र सिद्धजी हा कुशल आणि पराक्रमी होता. त्यांनी बहामनी सत्तेच्या रक्षणासाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिली.

भेरवसिंह ऊर्फ भोसाजी

त्यांचा पुत्र भेरवसिंह ऊर्फ भोसाजी यांच्या काळापासून या घराण्यात "भोसले" हे उपनाव प्रचलित झाले. भोसाजींचे वंशज भोसले म्हणून ओळखले जातात.

शिवकाल

ही माहिती महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या शिवकाल ग्रंथात दिली गेली आहे.

