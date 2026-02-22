रेल्वे रुळांमध्ये अंतर का आणि किती असते? ९९% लोकांना उत्तर माहित नाही...

Mansi Khambe
आजही भारतात मोठ्या संख्येने लोक ट्रेनने प्रवास करतात आणि यासंबंधी अनेक प्रश्न उद्भवतात. परंतु अनेकदा अनुत्तरीत राहतात.
उदाहरणार्थ, तुम्ही अनेकदा लक्षात घेतले असेल की काही प्लॅटफॉर्म रिकामे दिसत असले तरी, स्टेशनवर येण्यापूर्वी गाड्या बाह्य सिग्नलवर थांबतात. असे का घडते याचा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.
ट्रेनमध्ये प्रवास करताना, रेल्वे क्रॉसिंग ओलांडताना किंवा स्टेशनवर उभे असताना तुम्ही कधी रुळांकडे बारकाईने पाहिले आहे का?
जर तुम्ही लक्ष दिले असेल तर तुमच्या लक्षात आले असेल की रुळ नियमित अंतराने जोडले जातात. कारण संपूर्ण रुळ एकाच तुकड्यात बांधणे अशक्य आहे.
त्यामुळे अनेक भाग एकत्र जोडून एक रुळ तयार केला जातो. तुम्ही हे देखील पाहिले असेल की जिथे दोन ट्रॅक जोडतात, तिथे त्यांच्यामध्ये एक लहान अंतर राहते.
आता, प्रश्न उद्भवतो की, हे अंतर का ठेवले जाते? जर तुम्हाला वाटत असेल की रुळांमधील हे अंतर फक्त त्यासाठीच आहे, तर ते तसे नाही.
हे अंतर फक्त रिकामी जागा भरण्यासाठी राखले जाते असे गृहीत धरणे देखील चुकीचे ठरेल. ही अंतर प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला लक्षात घेऊन काळजीपूर्वक डिझाइन केली आहे.
लोखंडी रुळ हिवाळ्यात आकुंचन पावतात आणि उन्हाळ्यात विस्तारतात. या विस्तारासाठी पुरेशी जागा नसल्यास, रुळ वाकू शकतात, ज्यामुळे अपघातांचा धोका वाढतो.
भारतीय रेल्वेमध्ये तीन वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रॅक आहेत. ब्रॉडगेज १.६७ मीटर, नॅरोगेज १.०० मीटर आणि नॅरोगेज ७६.२ सेमी आहे. यापैकी ब्रॉडगेज नेटवर्क भारताचा बहुतांश भाग व्यापते.
