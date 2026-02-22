रेल्वे रुळांमध्ये अंतर का आणि किती असते? ९९% लोकांना उत्तर माहित नाही...

Mansi Khambe

ट्रेन

आजही भारतात मोठ्या संख्येने लोक ट्रेनने प्रवास करतात आणि यासंबंधी अनेक प्रश्न उद्भवतात. परंतु अनेकदा अनुत्तरीत राहतात.

Reason for gaps in railway tracks

प्लॅटफॉर्म

उदाहरणार्थ, तुम्ही अनेकदा लक्षात घेतले असेल की काही प्लॅटफॉर्म रिकामे दिसत असले तरी, स्टेशनवर येण्यापूर्वी गाड्या बाह्य सिग्नलवर थांबतात. असे का घडते याचा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.

Reason for gaps in railway tracks

रेल्वे क्रॉसिंग

ट्रेनमध्ये प्रवास करताना, रेल्वे क्रॉसिंग ओलांडताना किंवा स्टेशनवर उभे असताना तुम्ही कधी रुळांकडे बारकाईने पाहिले आहे का?

Reason for gaps in railway tracks

रुळ

जर तुम्ही लक्ष दिले असेल तर तुमच्या लक्षात आले असेल की रुळ नियमित अंतराने जोडले जातात. कारण संपूर्ण रुळ एकाच तुकड्यात बांधणे अशक्य आहे.

Reason for gaps in railway tracks

अंतर

त्यामुळे अनेक भाग एकत्र जोडून एक रुळ तयार केला जातो. तुम्ही हे देखील पाहिले असेल की जिथे दोन ट्रॅक जोडतात, तिथे त्यांच्यामध्ये एक लहान अंतर राहते.

Reason for gaps in railway tracks

प्रश्न

आता, प्रश्न उद्भवतो की, हे अंतर का ठेवले जाते? जर तुम्हाला वाटत असेल की रुळांमधील हे अंतर फक्त त्यासाठीच आहे, तर ते तसे नाही.

Reason for gaps in railway tracks

डिझाइन

हे अंतर फक्त रिकामी जागा भरण्यासाठी राखले जाते असे गृहीत धरणे देखील चुकीचे ठरेल. ही अंतर प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला लक्षात घेऊन काळजीपूर्वक डिझाइन केली आहे.

Reason for gaps in railway tracks

आकुंचन

लोखंडी रुळ हिवाळ्यात आकुंचन पावतात आणि उन्हाळ्यात विस्तारतात. या विस्तारासाठी पुरेशी जागा नसल्यास, रुळ वाकू शकतात, ज्यामुळे अपघातांचा धोका वाढतो.

Reason for gaps in railway tracks

ट्रॅक

भारतीय रेल्वेमध्ये तीन वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रॅक आहेत. ब्रॉडगेज १.६७ मीटर, नॅरोगेज १.०० मीटर आणि नॅरोगेज ७६.२ सेमी आहे. यापैकी ब्रॉडगेज नेटवर्क भारताचा बहुतांश भाग व्यापते.

Reason for gaps in railway tracks

