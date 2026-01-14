बिअरच्या बाटल्या हिरव्या किंवा तपकिरी का असतात? जाणून घ्या कारण...

Vrushal Karmarkar
जेव्हा जेव्हा तुम्ही बारमध्ये बिअर पाहता तेव्हा तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात येईल की, बहुतेक बिअर हिरव्या किंवा तपकिरी बाटल्यांमध्ये का उपलब्ध असतात.
Beer Bottle Color Reason
ESakal
हा फक्त ब्रँडिंग आणि डिझाइनचा खेळ आहे की त्यामागे आणखी काही आकर्षक कारण आहे? पारदर्शक बाटली बिअरला आणखी आकर्षक बनवेल, मग का नाही?
Beer Bottle Color Reason
ESakal
या रंगाची चव, सुगंध आणि गुणवत्तेचे खरे रहस्य आहे. बिअरचा इतिहास हजारो वर्षांपूर्वीचा आहे. प्राचीन मेसोपोटेमिया आणि इजिप्तमध्ये बिअर बनवली जात होती आणि सेवन केली जात होती.
Beer Bottle Color Reason
ESakal
सुरुवातीला ती मातीच्या भांड्यांमध्ये आणि नंतर पारदर्शक काचेच्या बाटल्यांमध्ये साठवली जात होती. परंतु बिअरचा व्यापार जसजसा वाढत गेला तसतसे ती दूरच्या देशांमध्ये पाठवली जाऊ लागली.
Beer Bottle Color Reason
ESakal
एक मोठी समस्या उद्भवली की, बिअरची चव लवकर खराब झाली. हॉप्स हे बिअरमधील एक प्रमुख घटक आहे. जे त्याच्या चव आणि सुगंधासाठी महत्त्वाचे आहे.
Beer Bottle Color Reason
ESakal
जेव्हा सूर्याचे अल्ट्राव्हायोलेट किरण किंवा अतिनील किरणे बिअरवर पडतात तेव्हा ते हॉप्ससह रासायनिक अभिक्रिया घडवून आणतात. यामुळे बिअरला एक विशिष्ट वास येतो.
Beer Bottle Color Reason
ESakal
ज्याला सामान्यतः स्कंकी वास म्हणून ओळखले जाते. म्हणूनच उन्हात साठवलेली बिअर अनेकदा दूषित दिसते. या समस्येवर उपाय शोधताना बिअर उत्पादकांना आढळले की तपकिरी काचेच्या बाटल्या अतिनील किरणांना सर्वात जास्त रोखतात.
Beer Bottle Color Reason
ESakal
तपकिरी बाटल्या हानिकारक सूर्यप्रकाशाचा एक महत्त्वाचा भाग रोखतात, ज्यामुळे बिअरची चव आणि सुगंध जास्त काळ टिकून राहतो. म्हणूनच तपकिरी बाटल्या बराच काळ बिअर उद्योगात मानक बनल्या.
Beer Bottle Color Reason
ESakal
दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान, अनेक देशांमध्ये काचेची कमतरता भासू लागली. विशेषतः तपकिरी काच. यामुळे बिअर कंपन्यांना हिरव्या बाटल्या वापरण्यास भाग पाडले.
Beer Bottle Color Reason
ESakal
हिरव्या बाटल्या अतिनील किरणांपासून काही प्रमाणात संरक्षण देतात. जरी तपकिरी बाटल्यांइतके नाहीत. हळूहळू लोकांना हिरव्या बाटल्या आवडू लागल्या. अनेक ब्रँडने त्यांचा स्वाक्षरी रंग म्हणून स्वीकार केला.
Beer Bottle Color Reason
ESakal
पारदर्शक किंवा पांढऱ्या काचेच्या बाटल्या आकर्षक असतात, पण त्या अतिनील किरणांना अजिबात रोखत नाहीत. अशा बाटल्यांमध्ये साठवलेली बिअर लवकर खराब होऊ शकते.
Beer Bottle Color Reason
ESakal
या कारणास्तव, पारदर्शक बाटल्या क्वचितच वापरल्या जातात आणि जर त्या असतील तर त्या विशेष पॅकेजिंग किंवा रासायनिक उपचारांसह वापरल्या जातात.
Beer Bottle Color Reason
ESakal
जरी बिअर आता कॅन, केग आणि आधुनिक पॅकेजिंगमध्ये उपलब्ध आहे. तरीही हिरव्या आणि तपकिरी बाटल्या अजूनही विश्वासार्ह मानल्या जातात.
Beer Bottle Color Reason
ESakal
त्या केवळ बिअरची गुणवत्ता टिकवून ठेवत नाहीत तर ग्राहकांच्या मनात एक क्लासिक आणि प्रीमियम प्रतिमा देखील तयार करतात. म्हणूनच बाटलीचा रंग बिअरच्या चवीचा मूक संरक्षक आहे, असे म्हणणे सुरक्षित आहे.
Beer Bottle Color Reason
ESakal