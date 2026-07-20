उपोषण सोडताना नारळपाणी, मध किंवा ज्यूसच का दिला जातो? जाणून घ्या वैज्ञानिक कारण...

Vrushal Karmarkar
इतके दिवस उपोषण करणाऱ्या व्यक्तीला नारळाचे पाणी, मध किंवा रस देऊन उपोषण सोडायला का लावले जात आहे? बराच काळ उपाशी राहिल्यानंतर शरीराला थेट अन्न खाण्याऐवजी द्रव पदार्थांची गरज का असते?
Why Coconut Water After Fast
ESakal
जेव्हा एखादी व्यक्ती अनेक दिवस अन्न किंवा पाण्याशिवाय राहते, तेव्हा तिची पचनसंस्था मंदावते किंवा अस्वस्थ होते.
Why Coconut Water After Fast
ESakal
अशा परिस्थितीत अचानक भाकरी, भात किंवा कोणताही जड घन पदार्थ खाल्ल्याने आतड्यांवर खूप दबाव येतो.
Why Coconut Water After Fast
ESakal
दीर्घ उपवासानंतर जड अन्न खाल्ल्याने पोटात पेटके येणे, उलट्या होणे, पचनाच्या गंभीर समस्या किंवा रिफिडिंग सिंड्रोम होऊ शकतो.
Why Coconut Water After Fast
ESakal
म्हणूनच शरीराला सामान्य खाण्याच्या सवयींशी जुळवून घेण्यास मदत करण्यासाठी, हलक्या आणि सहज पचणाऱ्या द्रव पदार्थांनी सुरुवात करणे नेहमीच उत्तम असते.
Why Coconut Water After Fast
ESakal
अनेक दिवस उपाशी राहिल्याने शरीरातील ग्लुकोजची पातळी झपाट्याने कमी होते. ज्यामुळे चक्कर येते आणि तीव्र अशक्तपणा जाणवतो.
Why Coconut Water After Fast
ESakal
नारळाचे पाणी, ताज्या फळांचा रस किंवा सौम्य मध घातलेले पाणी नैसर्गिक साखरेने समृद्ध असतात. जेव्हा एखादी व्यक्ती हे पेय पिते, तेव्हा पचनसंस्थेला जास्त मेहनत करावी लागत नाही.
Why Coconut Water After Fast
ESakal
त्यातील गोडवा थेट रक्तप्रवाहात शोषला जातो, ज्यामुळे काही सेकंदातच शरीराला ऊर्जा मिळते. यामुळे मेंदू आणि हृदयाच्या पेशींना त्यांना दीर्घकाळापासून आवश्यक असलेली तात्काळ ऊर्जा मिळते.
Why Coconut Water After Fast
ESakal
उपवासादरम्यान शरीरातील पाणी आणि आवश्यक खनिजे मोठ्या प्रमाणात कमी होतात. ज्याला वैद्यकीय भाषेत निर्जलीकरण म्हणतात. नारळाच्या पाण्याला निसर्गातील सर्वोत्तम क्षारयुक्त पेय मानले जाते.
Why Coconut Water After Fast
ESakal
कारण त्यात पोटॅशियम, सोडियम आणि मॅग्नेशियमसारखे आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट्स भरपूर प्रमाणात असतात. दीर्घकाळ उपवास केल्याने स्नायूंमध्ये पेटके येऊ शकतात आणि हृदयाचे ठोके अनियमित होऊ शकतात.
Why Coconut Water After Fast
ESakal
नारळाचे पाणी किंवा लिंबू-मधाचे द्रावण प्यायल्याने शरीरातील खनिजांची पातळी पूर्ववत होते. ज्यामुळे स्नायू आणि नसा पुन्हा व्यवस्थितपणे कार्य करू लागतात.
Why Coconut Water After Fast
ESakal
दीर्घकाळच्या उपवासानंतर द्रवपदार्थ घेणे हा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि जीव वाचवणारा वैद्यकीय उपाय आहे. जर याची योग्य प्रकारे सुरुवात केली नाही, तर शरीर जीव वाचवणारी पोषक तत्वेसुद्धा स्वीकारण्यास नकार देऊ शकते.
Why Coconut Water After Fast
ESakal
म्हणूनच पहिल्या २४ ते ४८ तासांसाठी, केवळ हलके रस, नारळाचे पाणी किंवा सूप देऊन आतड्यांना सक्रिय केले जाते.
Why Coconut Water After Fast
ESakal
एकदा का पोट द्रवपदार्थ योग्यरित्या पचवू शकले की, शरीरावर होणारे कोणतेही दुष्परिणाम टाळण्यासाठी हळूहळू लापशी, लापशी आणि शेवटी सामान्य घन पदार्थांकडे संक्रमण सुरू केले जाते.
Why Coconut Water After Fast
ESakal