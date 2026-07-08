प्रत्येक देशाचे झेंडे चौकोनी का असतात? नेपाळचा ध्वज वेगळा का आहे? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
जगातील जवळजवळ प्रत्येक देशाचा राष्ट्रध्वज आयताकृती असतो. भारत, अमेरिका, जपान, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्राझील यांसारख्या जवळपास सर्व देशांच्या ध्वजांचा आकार सारखाच असतो.
Flags rectangular shape reason
ESakal
पण जेव्हा नेपाळचा विषय येतो, तेव्हा ही परंपरा पूर्णपणे बदलते. नेपाळ हा एकमेव देश आहे ज्याचा राष्ट्रध्वज आयताकृतीही नाही आणि चौरसाकृतीही नाही.
Flags rectangular shape reason
ESakal
दोन त्रिकोणांनी बनलेल्या नेपाळच्या ध्वजाची जगभरात एक वेगळी ओळख आहे. राष्ट्रध्वज केवळ देशाची ओळख पटवण्यासाठीच नव्हते.
Flags rectangular shape reason
ESakal
प्राचीन काळी, ध्वजांचा वापर रणांगणांवर आणि सागरी प्रवासादरम्यान केला जात असे. सैनिकांना आणि खलाशांना दूरवरून आपल्या सैन्याची ओळख पटवण्यासाठी हवेत सहज दिसतील अशा ध्वजांची गरज होती.
Flags rectangular shape reason
ESakal
या उद्देशासाठी आयताकृती आकार सर्वात योग्य मानला जात होता. तो वाऱ्यात सहज फडफडत असे, खांबावर घट्ट बसवता येत असे आणि दूरवरूनही स्पष्टपणे दिसत असे.
Flags rectangular shape reason
ESakal
त्यामुळे कालांतराने बहुतेक देशांनी हा आकार स्वीकारला आणि पुढे तो आंतरराष्ट्रीय मानक बनला. इतिहासकारांच्या मते, सागरी व्यापाराच्या वाढीबरोबर ध्वजांचे महत्त्व वाढले.
Flags rectangular shape reason
ESakal
जहाजांवर फडकवलेले ध्वज दूरवरून देश किंवा जहाजाची ओळख पटवण्यासाठी वापरले जात असत. आयताकृती ध्वज जोरदार वाऱ्यातही स्पष्ट दिसत आणि सहजासहजी गुंतत नसत.
Flags rectangular shape reason
ESakal
यामुळेच नौदल आणि व्यापारी जहाजांवर हा आकार सर्वाधिक वापरला जात असे. पुढे, जेव्हा नवीन देशांची निर्मिती झाली, तेव्हा त्यांनीही ही परंपरा स्वीकारली.
Flags rectangular shape reason
ESakal
नेपाळचा इतिहास इतर देशांसारखाच आहे. नेपाळ कधीही वसाहतवादी राजवटीखाली नव्हते, त्यामुळे त्यावर युरोपीय ध्वजांचा प्रभाव पडला नाही. नेपाळने आपली पारंपरिक ओळख जपली.
Flags rectangular shape reason
ESakal
त्यावर आधारित राष्ट्रध्वज स्वीकारला. नेपाळचा सध्याचा राष्ट्रध्वज १९६२ मध्ये अधिकृतपणे स्वीकारण्यात आला, परंतु त्याचे मूळ स्वरूप शतकांपूर्वीचे असल्याचे मानले जाते.
Flags rectangular shape reason
ESakal
पूर्वी नेपाळमधील विविध राजवंशांनी त्रिकोणी ध्वजाचा वापर केला होता. नवीन संविधानाच्या अंमलबजावणीनंतर ध्वजाचे आधुनिकीकरण करण्यात आले.
Flags rectangular shape reason
ESakal
परंतु त्याची मूळ रचना आणि पारंपरिक ओळख कायम ठेवण्यात आली. नेपाळचा ध्वज दोन त्रिकोणांनी बनलेला आहे. वरचा त्रिकोण चंद्राचे, तर खालचा त्रिकोण सूर्याचे प्रतिनिधित्व करतो.
Flags rectangular shape reason
ESakal
ही दोन चिन्हे नेपाळच्या स्थिरतेची आणि दीर्घायुष्याची प्रतीके मानली जातात. असा विश्वास आहे की जोपर्यंत सूर्य आणि चंद्र अस्तित्वात आहेत, तोपर्यंत नेपाळ आपली ओळख टिकवून ठेवेल.
Flags rectangular shape reason
ESakal
ध्वजावरील दोन त्रिकोण हिमालय पर्वतरांगांचेही प्रतीक मानले जातात. काही अर्थांनुसार, त्यांचा संबंध नेपाळच्या दोन प्रमुख धर्मांशी, म्हणजेच हिंदू धर्म आणि बौद्ध धर्माशी देखील जोडला जातो.
Flags rectangular shape reason
ESakal
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