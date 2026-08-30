बाइकस्वारांकडून टोल का घेतला जात नाही?

Aarti Badade
दररोज टोलनाक्यावरून जाणाऱ्या अनेक दुचाकीस्वारांना प्रश्न पडतो की बाइकवर टोल का आकारला जात नाही?
कार, बस किंवा ट्रकच्या तुलनेत बाइक रस्त्यावर कमी जागा व्यापते, त्यामुळे पायाभूत सुविधांवर तुलनेने कमी भार पडतो.
दुचाकी वाहने वजनाने हलकी असल्याने रस्ते, पूल आणि महामार्गांची झीज तुलनेने कमी होते.
भारतात मोठ्या प्रमाणावर लोक रोजच्या प्रवासासाठी बाइक वापरतात, त्यामुळे दुचाकींवर टोल लावल्यास सामान्य नागरिकांच्या खर्चात वाढ होऊ शकते.
बाइक्स कारच्या तुलनेत कमी इंधन वापरतात आणि अनेक परिस्थितींमध्ये कमी उत्सर्जन करतात, त्यामुळे त्यांचा वापर तुलनेने किफायतशीर ठरतो.
दुचाकींसाठी स्वतंत्र टोल लेन, अडथळे आणि FASTag तपासणीची व्यवस्था करणे व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने अतिरिक्त खर्चिक ठरू शकते.
दुचाकींना टोलमाफी ही प्रत्येक ठिकाणी एकसारखी लागू असेलच असे नाही; काही ठिकाणी स्थानिक नियमांनुसार शुल्क आकारले जाऊ शकते.
कमी जागा, कमी झीज, मोठ्या प्रमाणावर वापर आणि टोल वसुलीचा अतिरिक्त खर्च ही यामागची प्रमुख कारणे म्हणून सांगितली जातात.