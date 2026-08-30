बाइकस्वारांकडून टोल का घेतला जात नाही?

Aarti Badade

बाइकस्वारांकडून टोल का घेतला जात नाही?

दररोज टोलनाक्यावरून जाणाऱ्या अनेक दुचाकीस्वारांना प्रश्न पडतो की बाइकवर टोल का आकारला जात नाही?

स्लाइड 2 — दुचाकी कमी जागा व्यापतात

कार, बस किंवा ट्रकच्या तुलनेत बाइक रस्त्यावर कमी जागा व्यापते, त्यामुळे पायाभूत सुविधांवर तुलनेने कमी भार पडतो.

स्लाइड 3 — रस्त्याची झीजही कमी

दुचाकी वाहने वजनाने हलकी असल्याने रस्ते, पूल आणि महामार्गांची झीज तुलनेने कमी होते.

स्लाइड 4 — सामान्य नागरिकांवरील आर्थिक भार

भारतात मोठ्या प्रमाणावर लोक रोजच्या प्रवासासाठी बाइक वापरतात, त्यामुळे दुचाकींवर टोल लावल्यास सामान्य नागरिकांच्या खर्चात वाढ होऊ शकते.

स्लाइड 5 — इंधनाची बचत आणि कमी उत्सर्जन

बाइक्स कारच्या तुलनेत कमी इंधन वापरतात आणि अनेक परिस्थितींमध्ये कमी उत्सर्जन करतात, त्यामुळे त्यांचा वापर तुलनेने किफायतशीर ठरतो.

स्लाइड 6 — टोल वसुलीची स्वतंत्र व्यवस्था

दुचाकींसाठी स्वतंत्र टोल लेन, अडथळे आणि FASTag तपासणीची व्यवस्था करणे व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने अतिरिक्त खर्चिक ठरू शकते.

स्लाइड 7 — मात्र नियम सर्वत्र सारखे नाहीत

दुचाकींना टोलमाफी ही प्रत्येक ठिकाणी एकसारखी लागू असेलच असे नाही; काही ठिकाणी स्थानिक नियमांनुसार शुल्क आकारले जाऊ शकते.

स्लाइड 8 — म्हणून बाइकवर टोल नसण्यामागे काय?

कमी जागा, कमी झीज, मोठ्या प्रमाणावर वापर आणि टोल वसुलीचा अतिरिक्त खर्च ही यामागची प्रमुख कारणे म्हणून सांगितली जातात.