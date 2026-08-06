जगात फक्त ७ आश्चर्यच का? आठवं आश्चर्य आजवर का ठरलं नाही? जाणून घ्या रंजक सत्य...

Vrushal Karmarkar

जगातील आश्चर्य

जेव्हा कधी आपण जगातील आश्चर्यांबद्दल बोलतो, तेव्हा 'सात आश्चर्ये' ही नावेच आपल्या कानावर प्रथम पडतात.

Story Behind Seven Wonders and Why There No Eighth

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ESakal

आठवे आश्चर्य

बऱ्याच लोकांना आश्चर्य वाटते की त्यांना आश्चर्य का म्हटले जाते. त्यांना हेही आश्चर्य वाटते की जगात फक्त सातच आश्चर्ये का आहेत. आठवे आश्चर्य निर्माण केले जाऊ शकत नाही का?

Story Behind Seven Wonders and Why There No Eighth

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ESakal

विशेष रचना

आश्चर्य म्हणजे एक अद्वितीय आणि विशेष रचना, जी लोकांना चकित करून सोडते. ही स्थळे त्यांच्या सौंदर्य, इतिहास, वास्तुकला किंवा अद्वितीय वैशिष्ट्यांमुळे जगभर प्रसिद्ध आहेत.

Story Behind Seven Wonders and Why There No Eighth

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ESakal

मोहित

दरवर्षी विविध देशांतील लाखो लोक त्यांना भेट देतात. अनेक आश्चर्ये हजारो वर्षांपूर्वी बांधली गेली होती, तरीही ती आजही लोकांना मोहित करतात.

Story Behind Seven Wonders and Why There No Eighth

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ESakal

यादी

फार पूर्वी दोन हजार वर्षांहूनही अधिक वर्षांपूर्वी काही ग्रीक विद्वानांनी जगातील सर्वात उल्लेखनीय आणि सुंदर इमारतींची एक यादी तयार केली. त्यांनी सात ठिकाणे निवडली.

Story Behind Seven Wonders and Why There No Eighth

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ESakal

प्रसिद्ध

त्या काळात, सात हा आकडा शुभ आणि विशेष मानला जात असे. यामुळेच त्यांनी विश्वातील सात आश्चर्यांची यादी तयार केली जी नंतर जगभर प्रसिद्ध झाली.

Story Behind Seven Wonders and Why There No Eighth

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ESakal

नष्ट

कालांतराने जुन्या सात आश्चर्यांपैकी बहुतेक नष्ट झाली. आज फक्त गिझाचे इजिप्शियन पिरॅमिड शिल्लक आहेत.

Story Behind Seven Wonders and Why There No Eighth

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ESakal

मतदान

त्यानंतर २००७ मध्ये, जगभरातील लोकांनी मतदान करून नवीन सात आश्चर्ये निवडली. ही आता "जगातील नवीन सात आश्चर्ये" म्हणून ओळखली जातात.

Story Behind Seven Wonders and Why There No Eighth

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ESakal

नियम

आठवे आश्चर्य निर्माण होऊ शकत नाही, असा कोणताही नियम नाही. खरं तर 'सात आश्चर्ये' ही केवळ एक लोकप्रिय यादी आहे.

Story Behind Seven Wonders and Why There No Eighth

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ESakal

ठिकाण

भविष्यात जर एखादे नवीन आणि खरोखरच विशेष ठिकाण निर्माण झाले, तर लोक त्याला गंमतीने किंवा आदराने 'जगातील आठवे आश्चर्य' म्हणू शकतात.

Story Behind Seven Wonders and Why There No Eighth

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ESakal

अधिकृत यादी

जगातील सात आश्चर्यांची अधिकृत यादी 'सात आश्चर्ये' हीच राहील. कधीकधी लोक एखाद्या नवीन आणि प्रभावी इमारतीला, स्टेडियमला ​​किंवा नैसर्गिक स्थळाला 'जगातील आठवे आश्चर्य' म्हणतात.

Story Behind Seven Wonders and Why There No Eighth

|

ESakal

सन्मान

हा एक प्रकारचा सन्मान असतो. परंतु त्याला अधिकृतपणे 'जगातील आठवे आश्चर्य' म्हणून मान्यता दिली जात नाही.

Story Behind Seven Wonders and Why There No Eighth

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ESakal