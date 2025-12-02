विमानतळाच्या धावपट्ट्यांवर इतके मोठे आकडे का लिहिलेले असतात? त्यांचा अर्थ काय असतो?

Mansi Khambe
जेव्हा तुम्ही विमानतळाला भेट देता आणि धावपट्टीवर मोठ्या संख्येने विमाने पाहता तेव्हा तुम्हाला वाटेल की ते फक्त एक डिझाइन घटक आहेत.
Airport Runways Large Numbers
ESakal
परंतु हे आकडे प्रत्यक्षात प्रत्येक टेकऑफ आणि लँडिंगमागील विज्ञान प्रकट करतात. ते पायलटला धावपट्टी कोणत्या दिशेने जाते, कोणत्या टोकाचा वापर करायचा आणि वारा कोणत्या दिशेने वाहतो हे सांगतात.
Airport Runways Large Numbers
ESakal
हे आकडे विमान सुरक्षितपणे उतरते की उड्डाण करते हे ठरवतात. हे फक्त चिन्हे नाहीत, तर ते हवाई सुरक्षेचा कणा आहेत.
Airport Runways Large Numbers
ESakal
जर धावपट्टीला २७ क्रमांक दिला असेल, तर त्याचा अर्थ असा की ती २७०° चुंबकीय दिशेने स्थित आहे. धावपट्टीच्या विरुद्ध टोकावरील संख्या नेहमीच १८०° वेगळी असते.
Airport Runways Large Numbers
ESakal
म्हणजेच, धावपट्टी २७ च्या विरुद्ध टोकावरील संख्या ०९ असेल. हा नंबर पाहून पायलट कोणता टोक वापरायचा हे पटकन ठरवू शकतात. हे नंबर केवळ पायलटना दिशानिर्देश देत नाहीत तर हवाई वाहतूक नियंत्रकांना देखील मदत करतात.
Airport Runways Large Numbers
ESakal
प्रत्येक धावपट्टीला एका प्रमाणित प्रणालीनुसार क्रमांक दिलेले असतात जेणेकरून कोणत्याही विमानतळावरील वैमानिकांना लगेच समजेल की त्यांना कोणत्या दिशेने उतरायचे आहे किंवा उड्डाण करायचे आहे.
Airport Runways Large Numbers
ESakal
ही प्रणाली जगभरात सारखीच आहे आणि ती ICAO (आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटना) च्या नियमांनुसार लागू केली जाते. पृथ्वीच्या चुंबकीय ध्रुवांच्या हळूहळू बदलामुळे धावपट्टीचे क्रमांक कालांतराने बदलू शकतात.
Airport Runways Large Numbers
ESakal
जर चुंबकीय दिशा बदलली तर धावपट्टीचे क्रमांक अपडेट केले जातात जेणेकरून ते नेहमीच योग्य दिशेने निर्देशित होतील. याव्यतिरिक्त, प्रत्येक धावपट्टी दोन्ही दिशांनी वापरली जाऊ शकते.
Airport Runways Large Numbers
ESakal
म्हणून प्रत्येक धावपट्टीला दोनदा क्रमांक दिलेला असतो. हे साधे दिसणारे आकडे हवाई सुरक्षेचा कणा आहेत. विमान उड्डाण किंवा लँडिंग दरम्यान वैमानिकांना सेकंदा-सेकंदात निर्णय घ्यावे लागतात.
Airport Runways Large Numbers
ESakal
धावपट्टीचे आकडे हे सोपे करतात. ही प्रणाली आधुनिक वैमानिकी आणि विमानतळ ऑपरेशन्सचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
Airport Runways Large Numbers
ESakal
Adhesive Tape Types
ESakal