हॉटेलच्या बाथरूममध्ये दोन बेसिन का असतात? जाणून घ्या कारण...

Vrushal Karmarkar

हॉटेल

जर तुम्ही कधी मोठ्या हॉटेलमध्ये आलिशान रिसॉर्टमध्ये किंवा पंचतारांकित हॉटेलमध्ये राहिला असाल, तर तुमच्या लक्षात एक मनोरंजक गोष्ट आली असेल.

Hotel Bathroom Double Basin

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ESakal

वॉशबेसिन

अनेक खोल्यांच्या बाथरूममध्ये एक नव्हे, तर दोन वॉशबेसिन असतात. पहिल्यांदा पाहिल्यावर हे केवळ ऐषारामासाठी किंवा बाथरूम अधिक आकर्षक दिसावे म्हणून आहे असे वाटू शकते.

Hotel Bathroom Double Basin

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ESakal

हॉटेलच्या खोल्या

पण सत्य हे आहे की, हे केवळ देखाव्यासाठी नसून तिथे राहणाऱ्या पाहुण्यांच्या सोयीसाठी असते. बहुतेक हॉटेलच्या खोल्या दोन व्यक्तींसाठी बनवलेल्या असतात.

Hotel Bathroom Double Basin

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ESakal

सदस्य

जर एखादे जोडपे, मित्र किंवा कुटुंबातील सदस्य एकाच खोलीत राहत असतील, तर सकाळी तयार होताना दोघांनाही बेसिनची गरज भासू शकते.

Hotel Bathroom Double Basin

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ESakal

व्यक्ती

दोन बेसिन असल्यामुळे एक व्यक्ती दाढी करू शकते, तर दुसरी व्यक्ती ब्रश करू शकते किंवा मेकअप लावू शकते. यामुळे वेळ वाचतो आणि वाट पाहण्याची गरज टळते.

Hotel Bathroom Double Basin

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ESakal

समस्या

हॉटेलमधील बहुतेक पाहुणे एकाच वेळी तयार होतात. जर खोलीत फक्त एकच बेसिन असेल, तर दोन लोकांना ते आळीपाळीने वापरावे लागेल. दोन बेसिन असल्यामुळे ही समस्या दूर होते.

Hotel Bathroom Double Basin

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ESakal

गरज

ही सोय विशेषतः व्यावसायिक प्रवाशांसाठी किंवा वेळेवर निघण्याची गरज असलेल्या पर्यटकांसाठी उपयुक्त आहे. पंचतारांकित आणि प्रीमियम हॉटेल्स आपल्या पाहुण्यांना एक आलिशान अनुभव देण्याचा प्रयत्न करतात.

Hotel Bathroom Double Basin

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ESakal

बाथरूम

दोन बेसिन असलेले बाथरूम अधिक स्टायलिश आणि सुबक दिसते. यामुळे हॉटेलच्या डिझाइनला एक प्रीमियम टच मिळतो आणि पाहुण्यांना अधिक आरामदायक वाटते.

Hotel Bathroom Double Basin

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ESakal

जागा

जेव्हा दोन व्यक्ती एकच बेसिन वापरतात, तेव्हा टूथब्रश, फेस वॉश, शेव्हिंग किट आणि इतर वस्तू अनेकदा एकमेकांत मिसळून जातात. दोन बेसिन असल्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःची जागा वापरता येते.

Hotel Bathroom Double Basin

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ESakal

वस्तू

यामुळे वस्तू व्यवस्थित राहतात. स्वच्छता टिकून राहते. जर तुम्ही मुलांसोबत एका खोलीत राहत असाल, तर दोन बेसिन खूप उपयोगी पडतात. एक बेसिन मुलांसाठी वापरता येते, तर दुसरे मोठ्यांसाठी.

Hotel Bathroom Double Basin

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ESakal

इंटिरियर डिझाइन

यामुळे तयारी अधिक वेगाने करता येते. दुहेरी बेसिनला इंटिरियर डिझाइनमधील एक प्रीमियम वैशिष्ट्य मानले जाते.

Hotel Bathroom Double Basin

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ESakal

ब्रँड मूल्य

खोली अधिक आधुनिक आणि आकर्षक दिसावी यासाठी अनेक हॉटेल्स ते बसवतात. हे छोटेसे वैशिष्ट्य हॉटेलचे ब्रँड मूल्य वाढविण्यातही मदत करते.

Hotel Bathroom Double Basin

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ESakal