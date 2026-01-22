मराठा सत्तेला मोठा धक्का देणारा निर्णायक करार! 'अंजनगावचा तह' का आणि कधी झाला होता? जाणून घ्या इतिहास...

Vrushal Karmarkar

महत्त्वाचे करार

भारताचा इतिहास गौरवशाली आणि समृद्ध आहे. मागे वळून पाहताना आपल्याला अनेक महत्त्वाचे करार आढळतात. त्यापैकी एक म्हणजे इंग्रज आणि मराठ्यांमध्ये झालेला अंजनगावचा करार.

Anjangaon Treaty history

|

ESakal

भारतीय इतिहास

हा करार भारतीय इतिहासातील सर्वात महत्त्वाच्या करारांपैकी एक मानला जातो. तुम्ही कधी या कराराबद्दल वाचले आहे किंवा ऐकले आहे का? याबद्दल आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

Anjangaon Treaty history

|

ESakal

अंजनगावचा तह काय होता?

३० डिसेंबर १८०३ रोजी ब्रिटिश आणि मराठ्यांमध्ये अंजनगावचा तह झाला. हा करार दुसऱ्या अँग्लो-मराठा युद्धाचा परिणाम होता.

Anjangaon Treaty history

|

ESakal

अंजनगावचा तह कोणामध्ये झाला?

अंजनगावचा तह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या वतीने लॉर्ड वेलेस्लीचा भाऊ आर्थर वेलेस्ली आणि मराठा सरदार दौलतराव सिंधिया यांच्यात झाला.

Anjangaon Treaty history

|

ESakal

हा करार का करण्यात आला?

१८०३ मध्ये मराठे आणि इंग्रजांमध्ये युद्ध सुरू झाले. अस्सई आणि आगावच्या लढाईत इंग्रजांनी सिंधिया आणि भोंसले यांच्या संयुक्त सैन्याचा जोरदार पराभव केला. या पराभवामुळे सिंधियाला तह करावा लागला.

Anjangaon Treaty history

|

ESakal

मराठ्यांचे नुकसान

या करारामुळे मराठ्यांचे मोठे नुकसान झाले. ज्यामध्ये प्रदेशांच्या आत्मसमर्पणापासून ते बंदरांवर आणि परराष्ट्र संबंधांवरील नियंत्रण गमावण्यापर्यंतचा समावेश होता.

Anjangaon Treaty history

|

ESakal

क्षेत्रे सोडावी लागली

अंजनगावच्या करारामुळे संपूर्ण गंगा-यमुना दोआब प्रदेश ब्रिटिशांना देण्यात आला. ज्यामध्ये दिल्ली, आग्रा आणि गुडगाव सारख्या भागांचा समावेश होता.

Anjangaon Treaty history

|

ESakal

मुघल सम्राटाचे आश्रयस्थान

अंजनगावच्या तहानंतर, इंग्रजांनी गुजरातमधील भरूच आणि अहमदनगर किल्लेही ताब्यात घेतले. या करारानंतर, मुघल सम्राट शाह आलम दुसरा मराठ्यांच्या संरक्षणातून बाहेर पडला. इंग्रजांच्या संरक्षणाखाली आला.

Anjangaon Treaty history

|

ESakal

परराष्ट्र संबंधांवरील नियंत्रण गमावणे

अंजनगावच्या तहानंतर सिंधिया यांना हे मान्य करावे लागले की ब्रिटिशांच्या परवानगीशिवाय मराठ्यांचे कोणतेही परराष्ट्र संबंध राहणार नाहीत. या करारामुळे मराठा संघराज्य कमकुवत झाले.

Anjangaon Treaty history

|

ESakal

ब्रिटिशांचे नियंत्रण

सिंधियाची लष्करी शक्ती आणि राजकीय प्रभाव कमी झाला. या करारामुळे दिल्ली आणि उत्तर भारतावर ब्रिटिशांचे थेट नियंत्रण आले. शिवाय, पूर्वी मराठ्यांना कर देणारे राजपूत राजे ब्रिटिशांना कर देऊ लागले.

Anjangaon Treaty history

|

ESakal