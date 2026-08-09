इतरांना तुमच्या परफ्यूमचा सुगंध येतो, पण तुम्हालाच का नाही? जाणून घ्या कारण...

Vrushal Karmarkar
अगदी महागडा परफ्यूमसुद्धा लावल्यानंतर काही मिनिटांतच त्याचा सुगंध नाहीसा होऊ शकतो. याचा अर्थ असा नाही की त्याचा सुगंध कमी झाला आहे.
Mystery of Your Missing Perfume Scent Why Others Can Smell It but You Can’t
ESakal
याचे कारण असे की, तुमचे नाक आणि मेंदू त्या विशिष्ट सुगंधाला सरावलेले असतात. शास्त्रीय भाषेत याला 'नोज ब्लाइंडनेस' किंवा 'ऑलफॅक्टरी अॅडॅप्टेशन' म्हणतात.
Mystery of Your Missing Perfume Scent Why Others Can Smell It but You Can’t
ESakal
जेव्हा आपण एखादा गंध घेतो, तेव्हा आपल्या नाकातील घ्राणेंद्रिये आपल्या मेंदूला संकेत पाठवतात. सुरुवातीला, मेंदू तो गंध ओळखतो.
Mystery of Your Missing Perfume Scent Why Others Can Smell It but You Can’t
ESakal
त्याच्याशी संबंधित एक भावना निर्माण करतो. परंतु त्याच गंधाच्या वारंवार संपर्कात आल्याने, त्याची प्रतिक्रिया कमी होते आणि तो गंध कमी जाणवू लागतो.
Mystery of Your Missing Perfume Scent Why Others Can Smell It but You Can’t
ESakal
मानवांसहित अनेक प्राण्यांमध्ये गंधाशी जुळवून घेण्याची क्षमता आढळते. कीटकांपासून ते उंदरांपर्यंत, एखाद्या विशिष्ट गंधाच्या वारंवार किंवा दीर्घकाळ संपर्कात आल्याने तो गंध त्यांच्या लक्षात कमी येतो.
Mystery of Your Missing Perfume Scent Why Others Can Smell It but You Can’t
ESakal
यामुळे सतत एकाच गंधावर प्रतिक्रिया देण्याऐवजी त्यांना नवीन आणि संबंधित गंधांवर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत होते.
Mystery of Your Missing Perfume Scent Why Others Can Smell It but You Can’t
ESakal
संज्ञानात्मक मानसशास्त्रज्ञ पामेला डाल्टन यांनी गंधाची स्मृती आणि नाकाच्या अंधत्वावर विस्तृत संशोधन केले आहे. एका अभ्यासात लोकांना तीन आठवड्यांसाठी पाइनच्या सुगंधाचा एअर फ्रेशनर देण्यात आला.
Mystery of Your Missing Perfume Scent Why Others Can Smell It but You Can’t
ESakal
काही दिवसांनंतर सुगंध अजूनही असताना अनेक सहभागींनी विचारले की एअर फ्रेशनर अजूनही काम करतो का. या क्षमतेमुळे मानवाला धोका ओळखण्यास मदत झाली आहे.
Mystery of Your Missing Perfume Scent Why Others Can Smell It but You Can’t
ESakal
कुजण्याचा तीव्र वास आपले लक्ष लगेच वेधून घेतो, आपण तो टाळतो. त्याच वेळी मेंदू सतत येणाऱ्या सामान्य वासाकडे दुर्लक्ष करून नवीन आणि संभाव्य महत्त्वाच्या संकेतांवर लक्ष केंद्रित करतो.
Mystery of Your Missing Perfume Scent Why Others Can Smell It but You Can’t
ESakal
एखाद्या परफ्यूमच्या सुगंधाची पुन्हा सवय होण्यासाठी थोडा वेळ दुसरा सुगंध घेऊन बघा. परफ्यूमची दुकाने तुमच्या नाकाला वेगवेगळ्या सुगंधांशी जुळवून घेण्यास मदत करण्यासाठी कॉफी बीन्स आणि लोकर यांसारख्या वस्तू वापरतात.
Mystery of Your Missing Perfume Scent Why Others Can Smell It but You Can’t
ESakal
त्यामुळे, पुढच्या वेळी जेव्हा एखादा परफ्यूम हरवल्यासारखा वाटेल, तेव्हा तो कदाचित गेलेला नसेल. फक्त तुमच्या नाकाला त्याची सवय झालेली असेल.
Mystery of Your Missing Perfume Scent Why Others Can Smell It but You Can’t
ESakal