पंख्याला कॅपॅसिटर का लावला जातो? त्याचे कार्य काय?

Mansi Khambe
उन्हाळ्यात छताचा पंखा हळू चालू लागल्यास, त्याचा वेग कसा वाढवायचा हा पहिला विचार मनात येतो. बरेच लोक जास्त MFD असलेला कॅपॅसिटर बसवण्याची शिफारस करतात.
Fan Capacitor
ESakal
खरंतर, हा नेहमीच योग्य मार्ग नसतो. पंख्याची मोटर आणि कॅपॅसिटरची क्षमता निश्चित असते. योग्य माहितीशिवाय जास्त क्षमतेचा कॅपॅसिटर बसवल्यास कोणताही फायदा होण्याऐवजी पंख्याचे नुकसान होऊ शकते.
Fan Capacitor
ESakal
पंख्यामधील कॅपॅसिटर मोटर चालवण्यास मदत करतो. यामुळेच पंखा फिरतो. जर कॅपॅसिटर जुना किंवा खराब झाला, तर पंख्याचा वेग कमी होऊ शकतो. पंखा हळू चालू लागतो आणि कधीकधी आवाजही करतो.
Fan Capacitor
ESakal
अशा परिस्थितीत, तुम्ही पंख्यामध्ये कोणताही कॅपॅसिटर सहजपणे बसवू नये. पंख्यासोबत आलेल्या कॅपॅसिटरच्या समान MFD असलेला कॅपॅसिटर बसवणे सर्वोत्तम आहे. ही माहिती जुन्या कॅपॅसिटरवर लिहिलेली असते.
Fan Capacitor
ESakal
कूलर किंवा इतर उपकरणांमध्ये वापरलेला कॅपॅसिटर फक्त त्याचा MFD जास्त आहे म्हणून सीलिंग फॅनमध्ये बसवू नये. पंख्यासाठी फक्त योग्य क्षमतेचाच कॅपॅसिटर वापरावा.
Fan Capacitor
ESakal
जर तुमचा पंखा अचानक हळू चालू लागला, तर पहिली पायरी म्हणजे कपॅसिटर तपासून घेणे. याव्यतिरिक्त, पंख्याची मोटर, वायरिंग, रेग्युलेटर किंवा विद्युत व्होल्टेजमध्ये समस्या असू शकते.
Fan Capacitor
ESakal
लोक अनेकदा सोशल मीडियावर पाहून जास्त MFD असलेला कॅपॅसिटर बसवतात. सुरुवातीला, पंखा थोडा जास्त वेगाने फिरत असल्याचे दिसू शकते, परंतु याचा अर्थ असा नाही की ते मोटरसाठी सुरक्षित आहे.
Fan Capacitor
ESakal
म्हणून, पंख्यात योग्य क्षमतेचा कॅपॅसिटर बसवणे हा सर्वोत्तम आणि सर्वात सुरक्षित उपाय आहे. जर पंखा सतत जास्त गरम होत असेल, जळल्याचा वास येत असेल किंवा वेग वारंवार कमी होत असेल, तर इलेक्ट्रिशियनकडून तपासून घ्या.
Fan Capacitor
ESakal