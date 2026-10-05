पंख्याला कॅपॅसिटर का लावला जातो? त्याचे कार्य काय?

Mansi Khambe

पंखा

उन्हाळ्यात छताचा पंखा हळू चालू लागल्यास, त्याचा वेग कसा वाढवायचा हा पहिला विचार मनात येतो. बरेच लोक जास्त MFD असलेला कॅपॅसिटर बसवण्याची शिफारस करतात.

Fan Capacitor

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ESakal

पंख्याची मोटर

खरंतर, हा नेहमीच योग्य मार्ग नसतो. पंख्याची मोटर आणि कॅपॅसिटरची क्षमता निश्चित असते. योग्य माहितीशिवाय जास्त क्षमतेचा कॅपॅसिटर बसवल्यास कोणताही फायदा होण्याऐवजी पंख्याचे नुकसान होऊ शकते.

Fan Capacitor

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ESakal

कॅपॅसिटर

पंख्यामधील कॅपॅसिटर मोटर चालवण्यास मदत करतो. यामुळेच पंखा फिरतो. जर कॅपॅसिटर जुना किंवा खराब झाला, तर पंख्याचा वेग कमी होऊ शकतो. पंखा हळू चालू लागतो आणि कधीकधी आवाजही करतो.

Fan Capacitor

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ESakal

MFD

अशा परिस्थितीत, तुम्ही पंख्यामध्ये कोणताही कॅपॅसिटर सहजपणे बसवू नये. पंख्यासोबत आलेल्या कॅपॅसिटरच्या समान MFD असलेला कॅपॅसिटर बसवणे सर्वोत्तम आहे. ही माहिती जुन्या कॅपॅसिटरवर लिहिलेली असते.

Fan Capacitor

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ESakal

४ MFDचा कॅपॅसिटर

कूलर किंवा इतर उपकरणांमध्ये वापरलेला कॅपॅसिटर फक्त त्याचा MFD जास्त आहे म्हणून सीलिंग फॅनमध्ये बसवू नये. पंख्यासाठी फक्त योग्य क्षमतेचाच कॅपॅसिटर वापरावा.

Fan Capacitor

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ESakal

पंख्याचा वेग

जर तुमचा पंखा अचानक हळू चालू लागला, तर पहिली पायरी म्हणजे कपॅसिटर तपासून घेणे. याव्यतिरिक्त, पंख्याची मोटर, वायरिंग, रेग्युलेटर किंवा विद्युत व्होल्टेजमध्ये समस्या असू शकते.

Fan Capacitor

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ESakal

सुरक्षा

लोक अनेकदा सोशल मीडियावर पाहून जास्त MFD असलेला कॅपॅसिटर बसवतात. सुरुवातीला, पंखा थोडा जास्त वेगाने फिरत असल्याचे दिसू शकते, परंतु याचा अर्थ असा नाही की ते मोटरसाठी सुरक्षित आहे.

Fan Capacitor

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ESakal

सुरक्षित उपाय

म्हणून, पंख्यात योग्य क्षमतेचा कॅपॅसिटर बसवणे हा सर्वोत्तम आणि सर्वात सुरक्षित उपाय आहे. जर पंखा सतत जास्त गरम होत असेल, जळल्याचा वास येत असेल किंवा वेग वारंवार कमी होत असेल, तर इलेक्ट्रिशियनकडून तपासून घ्या.

Fan Capacitor

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ESakal