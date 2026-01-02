भारतातील सर्वात मोठ्या लढाया पानिपतमध्येच का झाल्या? सम्राटांनी दुसरे ठिकाण न निवडण्याचं कारण काय?

Vrushal Karmarkar

पानिपत

भारताचा इतिहास वीरता, युद्ध आणि सत्ता संघर्षांनी भरलेला आहे. जेव्हा जेव्हा भारताच्या इतिहासातील एखाद्या मोठ्या युद्धाची चर्चा होते तेव्हा पानिपतचे नाव आपोआप लक्षात येते.

राजकीय आणि लष्करी इतिहास

दिल्लीपासून अंदाजे ८५ किलोमीटर अंतरावर हरियाणामध्ये वसलेले हे शहर केवळ एक सामान्य शहर नाही तर भारताच्या राजकीय आणि लष्करी इतिहासाचे एक महत्त्वाचे साक्षीदार राहिले आहे.

सत्तेचे केंद्र

दिल्ली नेहमीच सत्तेचे केंद्र राहिले असेल, परंतु त्याचे भवितव्य ठरवणाऱ्या लढाया पानिपतच्या भूमीवर वारंवार लढल्या गेल्या.

भारताचे भविष्य

भारताचे भविष्य याच ठिकाणी तीन वेळा का ठरवले गेले? राजे आणि सम्राटांनी इतर ठिकाणांपेक्षा पानिपत का निवडले? हा प्रश्न प्रत्येक इतिहासप्रेमीच्या मनात अपरिहार्यपणे उद्भवतो.

पंजाब आणि मध्य आशिया

प्राचीन काळी, दिल्लीवर हल्ला करणारे बहुतेक आक्रमक वायव्येकडून म्हणजेच पंजाब आणि मध्य आशियातून येत असत. दिल्लीत पोहोचण्यापूर्वी त्यांना पानिपतमधून जावे लागत असे.

युद्धाचा परिणाम

दिल्लीच्या राजाला हल्ल्याची बातमी मिळताच तो आपले सैन्य पानिपतला घेऊन जात असे. तेथे आक्रमणकर्त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करत असे. यामुळे दिल्लीवर थेट युद्धाचा परिणाम होत नव्हता.

युद्धभूमी

पानिपतच्या आजूबाजूचा परिसर सपाट आणि मोकळा मैदान आहे. घोडेस्वार, हत्ती आणि तोफांचा वापर करून मोठ्या सैन्याच्या तैनातीसाठी ते आदर्श होते. चांगले युद्धभूमी शोधणे कठीण होते.

पाणीपुरवठा

त्यावेळी पानिपत दोन्ही बाजूंनी कालव्यांनी वेढलेले होते. एका बाजूला यमुनेला जोडलेला कालवा आणि दुसऱ्या बाजूला दिल्ली समांतर कालवा दोन्ही सैन्यांना सहज पाणीपुरवठा करत असे.

अन्न आणि पशुधन

सैनिकांच्या निवासस्थानासाठी, अन्नासाठी आणि पशुधनासाठी हे स्थान अतिशय योग्य होते. इतिहासकारांच्या मते, त्या वेळी पानिपत जिंकणे हे जवळजवळ दिल्ली जिंकण्यासारखे होते.

शासक

पानिपतची लढाई जिंकणारा कोणताही शासक दिल्लीच्या गादीवर बसणार होता. पानिपत हे पांडवांनी स्थापन केलेल्या पाच शहरांपैकी एक होते.

सत्ता

म्हणूनच, मराठे, राजपूत, अफगाण आणि मुघल सर्वांना माहित होते की पानिपतवरील विजय म्हणजे संपूर्ण भारतात त्यांची सत्ता घोषित करणे. म्हणूनच राजांनी इतर ठिकाणे निवडली.

