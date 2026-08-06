घर बांधताना पूर्वी कारागीर मीठ का मागायचे? आजच्या पिढीला माहीत नसलेलं रहस्य, जाणून घ्या...

Vrushal Karmarkar

घर बांधकाम

जेव्हा कधी घर बांधले जाते, तेव्हा कामगार विटा, सिमेंट, खडी इत्यादी मागतात. पण पूर्वी त्यांना यासोबत मीठ आणायलाही सांगितले जायचे.

Before Cement Set, Builders Asked for Salt Here's Why

|

ESakal

प्रश्न

तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की ते त्या मिठाचे काय करत असतील? सिमेंटमध्ये मीठ वापरल्याने ते खराब होईल का? तर, प्रश्न असा निर्माण होतो की, त्या मिठाचा उद्देश काय होता?

Before Cement Set, Builders Asked for Salt Here's Why

|

ESakal

प्रथा

ही युक्ती किंवा प्रथा आता कालबाह्य झाली आहे. मीठ आता जपून वापरले जाते. अर्थिंग मिठाचा वापर करून केले जात असे, जी अर्थिंगची एक पारंपरिक पद्धत आहे.

Before Cement Set, Builders Asked for Salt Here's Why

|

ESakal

खोल खड्डा

या पद्धतीमध्ये घराबाहेर ८-१० फूट किंवा त्याहून अधिक खोल खड्डा खणला जात असे. त्यानंतर त्यात एक जीआय पाईप किंवा तांब्याची प्लेट ठेवली जात असे.

Before Cement Set, Builders Asked for Salt Here's Why

|

ESakal

कोळसा

मग त्या पाईपच्या भोवती कोळसा आणि मिठाचे थर भरले जात असत. माती ओलसर ठेवण्यासाठी त्यावर ठराविक काळाने वरून पाणी ओतले जात असे.

Before Cement Set, Builders Asked for Salt Here's Why

|

ESakal

वीज

मातीत मीठ आणि कोळसा मिसळल्यामुळे ती वीज अधिक सहजपणे वाहून नेऊ शकत होती. याचा अर्थ असा की, जर विद्युत प्रवाह गळला तर तो माणसामधून न जाता अर्थिंग प्रणालीद्वारे जमिनीत जाईल.

Before Cement Set, Builders Asked for Salt Here's Why

|

ESakal

अर्थिंगची शक्ती

मात्र ते जास्त काळ टिकत नसल्यामुळे त्याचा वापर कमी झाला. कालांतराने अर्थिंगची शक्ती कमी होऊ लागली.

Before Cement Set, Builders Asked for Salt Here's Why

|

ESakal

पाण्याचा प्रवाह

याचप्रकारे, पावसाच्या किंवा पाण्याच्या प्रवाहामुळे मीठ हळूहळू वाहून जात असे. ज्यामुळे धातूच्या पाईप्सना गंज चढत असे आणि काही वर्षांतच अर्थिंगचा दर्जा खालावू लागला.

Before Cement Set, Builders Asked for Salt Here's Why

|

ESakal

रॉड

आजकाल बहुतेक उच्च-गुणवत्तेच्या बांधकामात देखभाल-मुक्त अर्थिंगचा वापर केला जातो. एक कॉपर-बॉन्डेड किंवा जीआय अर्थिंग रॉड जमिनीत खोलवर पुरला जातो.

Before Cement Set, Builders Asked for Salt Here's Why

|

ESakal

पदार्थ

त्याच्याभोवती बेंटोनाइट किंवा ईईसीसारखा एक विशेष पदार्थ भरला जातो. हा पदार्थ दीर्घकाळ ओलावा टिकवून ठेवतो आणि विजेला जमिनीपर्यंत अधिक सहजपणे पोहोचू देतो.

Before Cement Set, Builders Asked for Salt Here's Why

|

ESakal

प्रभावी

यामुळे मीठ घालण्याची गरज नाहीशी होते. हे दीर्घकाळासाठी प्रभावी असल्याचे मानले जाते. इलेक्ट्रोड्सना गंज लागण्याची शक्यता कमी असते, परिणामी त्यांचे सेवा आयुष्य वाढते.

Before Cement Set, Builders Asked for Salt Here's Why

|

ESakal