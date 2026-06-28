पूर्वी प्रत्येक घरात लाकडी दरवाजेच का असायचे? जाणून घ्या त्यामागचं विज्ञान...

Vrushal Karmarkar
हजारो वर्षांपासून लाकडी दरवाजे घरांचा एक भाग आहेत. पण तुम्हाला कधी प्रश्न पडला आहे का की प्राचीन काळातील लोकांनी लोखंड, दगड किंवा इतर साहित्याऐवजी लाकडी दरवाजे का निवडले?
History of Wooden Doors
ESakal
याचे उत्तर विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि व्यावहारिकता यांच्या संयोगात दडलेले आहे. प्राचीन काळी, जंगले ही बांधकाम साहित्याचा प्रमुख स्रोत होती.
History of Wooden Doors
ESakal
सागवान, रोझवूड, कडुलिंब आणि महुआ यांसारखे उत्तम प्रतीचे लाकूड अनेक भागांमध्ये उपलब्ध होते. त्या काळात पीव्हीसी, ॲल्युमिनियम, प्लायवूड आणि इंजिनिअर्ड वूड यांसारखे आधुनिक साहित्य उपलब्ध नव्हते.
History of Wooden Doors
ESakal
शिवाय, मोठे लोखंडी किंवा कांस्य दरवाजे बनवण्यासाठी प्रगत धातूकाम तंत्रज्ञानाची आवश्यकता होती. यामुळेच घरगुती दरवाजांसाठी लाकूड हा सर्वात व्यावहारिक पर्याय म्हणून उदयास आला.
History of Wooden Doors
ESakal
मागील शतकांमध्ये, सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य होते. घरांचे संरक्षण केवळ चोरांपासूनच नव्हे, तर वन्य प्राण्यांपासूनही करणे आवश्यक होते.
History of Wooden Doors
ESakal
सागवान आणि रोझवूडसारखी घनदाट व मजबूत लाकडे त्या काळी उपलब्ध असलेल्या साधनांनी तोडणे किंवा कापणे कठीण होते.
History of Wooden Doors
ESakal
यामुळे, महागड्या साहित्याची किंवा गुंतागुंतीच्या बांधकाम तंत्रांची गरज न भासता लाकडी दरवाजे एक विश्वसनीय सुरक्षा साधन बनले.
History of Wooden Doors
ESakal
लाकडी दरवाजा बनवण्यासाठी फक्त छिन्नी, हातोडा आणि कुऱ्हाड यांची गरज होती. कुशल सुतार स्थानिक गरजेनुसार लाकूड सहजपणे कापू शकत होते.
History of Wooden Doors
ESakal
लोखंडी किंवा कांस्य दरवाजे बनवण्याच्या प्रक्रियेत धातूचे उत्खनन करणे, ते भट्टीत वितळवणे, त्याला आकार देणे आणि त्याचे जड वजन वाहून नेणे यांचा समावेश होता.
History of Wooden Doors
ESakal
ही एक अशी प्रक्रिया होती जी खर्चिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक होती. बहुतेक पारंपरिक घरे काँक्रीटऐवजी चिखल, चुना, दगड किंवा विटा वापरून बांधली जात असत.
History of Wooden Doors
ESakal
जड दगडी किंवा लोखंडी दरवाज्यांमुळे संरचनेवर लक्षणीय ताण येऊ शकतो, ज्यामुळे तडे जाण्याचा किंवा नुकसान होण्याचा धोका वाढतो. लाकडी दरवाजे मजबुती आणि वजन यांच्यात उत्तम संतुलन साधतात.
History of Wooden Doors
ESakal
योग्य देखभालीने लाकडी दरवाजे पिढ्यानपिढ्या टिकू शकतात. ओलाव्याच्या संपर्कात आल्यावर गंजणाऱ्या लोखंडाच्या विपरीत, योग्य प्रकारे वाळवलेले लाकूड अनेक दशके, अगदी शतकेसुद्धा टिकू शकते.
History of Wooden Doors
ESakal