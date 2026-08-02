विमानात एअर होस्टेस पाण्याचा ग्लास लपवून नेतात, पण का? जाणून घ्या त्यामागचं खरं कारण...

Vrushal Karmarkar
जर तुम्ही कधी विमानातून प्रवास केला असेल, तर तुमच्या लक्षात एक गोष्ट आली असेल. प्रवाशाला पाणी देताना हवाई सुंदरी ग्लास अशा प्रकारे धरतात की इतर प्रवाशांचे लक्ष त्याकडे जाऊ नये.
Flight Attendant
ESakal
पहिल्यांदा पाहिल्यावर हे विचित्र वाटू शकते, पण त्यामागे एक रंजक कारण आहे. जेव्हा एखादा प्रवासी पाणी मागतो, तेव्हा केबिन क्रू अनेकदा तो ग्लास इतर प्रवाशांच्या नजरेत येऊ नये याची काळजी घेतात.
Flight Attendant
ESakal
पाणी संसर्गजन्य आहे. इतर प्रवाशांच्या लक्षात येताच की कोणाच्या हातात पाण्याचा ग्लास आहे. त्यातील बरेच जण लगेच स्वतःसाठी पाणी मागू लागतात.
Flight Attendant
ESakal
यानंतर एकामागून एक पाण्याची मागणी सुरू होते. यामुळे संपूर्ण खाद्य आणि पेय सेवेत व्यत्यय येऊ शकतो, विशेषतः लांब पल्ल्याच्या विमानप्रवासात.
Flight Attendant
ESakal
त्यामुळे अनेक विमान परिचारिकांना त्यांच्या अनुभवावरून पाण्याचा एक ग्लास थोडासा लपवून ठेवणे सर्वोत्तम वाटते. हा एअरलाइनचा अधिकृत नियम किंवा लिखित धोरण नाही.
Flight Attendant
ESakal
सर्व प्रवाशांपर्यंत वेळेवर अन्न आणि पेय सेवा पोहोचावी, हे सुनिश्चित करण्यासाठी केबिन क्रू त्यांच्या अनुभवाच्या आधारावर वापरत असलेली ही केवळ एक व्यावहारिक पद्धत आहे.
Flight Attendant
ESakal
जर विमानात मोफत पाणी उपलब्ध असेल आणि तुम्हाला त्याची गरज असेल तर वारंवार कॉल बटण दाबण्याऐवजी तुम्ही संधी मिळेल तेव्हा शांतपणे गॅलीमध्ये जाऊन केबिन क्रूला पाणी मागू शकता.
Flight Attendant
ESakal
यामुळे क्रूवरील ताण कमी होतो. सेवा सुरळीतपणे मिळते. तसेच विमानात मागच्या रांगेतील जागा टाळावी.
Flight Attendant
ESakal
कारण टॉयलेट आणि गॅली जवळ लोकांची सततची ये-जा, गोंगाट, संभाषण आणि कधीकधी दुर्गंधीसुद्धा त्रासदायक ठरू शकते.
Flight Attendant
ESakal
अनेक विमानांमध्ये मागच्या सीट्स पूर्णपणे मागे झुकत नाहीत, ज्यामुळे लांबचे प्रवास अधिकच गैरसोयीचे होतात.
Flight Attendant
ESakal