पक्षी घरट्यात सिगारेटची तुकडे का साठवतात? रंजक कारण जाणून घ्या

Mansi Khambe
आपल्याला अनेकदा रस्त्यावर सिगारेटची तुकडे पडलेली दिसतात. लोक तो कचरा समजून त्याकडे दुर्लक्ष करतात. पण हीच सिगारेटची तुकडे काही पक्ष्यांच्या घरट्यांमध्येही दिसून येतात.
Cigarette Butts in Birds Nest
ESakal
हे ऐकायला विचित्र वाटेल, पण शास्त्रज्ञांना चिमण्यांसारख्या काही पक्ष्यांच्या घरट्यांमध्ये सिगारेटची तुकडे आढळली आहेत. यामागे एक मनोरंजक कारण समोर आले आहे.
Cigarette Butts in Birds Nest
ESakal
शास्त्रज्ञांच्या मते, काही पक्षी त्यांच्या घरट्यांमध्ये सिगारेटची तुकडे ठेवतात कारण त्यातील विशिष्ट रसायने परजीवी आणि कीटकांना दूर ठेवण्यास मदत करू शकतात.
Cigarette Butts in Birds Nest
ESakal
हे कीटक पिल्लांना त्रास देऊ शकतात आणि त्यांच्या विकासावर नकारात्मक परिणाम करू शकतात. तथापि, या वर्तनामागील संपूर्ण कारण अद्याप अस्पष्ट आहे.
Cigarette Butts in Birds Nest
ESakal
काही वैज्ञानिक अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, काही पक्षी त्यांच्या घरट्यात तंबाखू किंवा सिगारेटची थोटके टाकतात. एक शक्यता अशी आहे की, ते या तुकड्यांमधील रसायनांचा वापर परजीवींना दूर ठेवण्यासाठी करतात.
Cigarette Butts in Birds Nest
ESakal
सिगारेटमध्ये निकोटीन नावाचे रसायन असते. ते तंबाखूच्या झाडात नैसर्गिकरित्या आढळते आणि काही कीटकांच्या मज्जासंस्थेवर परिणाम करू शकते.
Cigarette Butts in Birds Nest
ESakal
याव्यतिरिक्त, सिगारेटचा धूर आणि वापरलेल्या फिल्टरमध्ये अनेक रसायने असू शकतात. यामुळे घरट्यातील सिगारेटच्या तुकड्यांमुळे तेथे राहणाऱ्या परजीवींच्या संख्येवर परिणाम होतो का, हे समजण्याचा शास्त्रज्ञ प्रयत्न करत आहेत.
Cigarette Butts in Birds Nest
ESakal
तथापि, वापरलेल्या सिगारेटच्या थोट्यामधील रसायनांचे प्रमाण कीटकांना दूर ठेवण्यासाठी पुरेसे असेलच असे नाही. त्यामुळे, सिगारेटच्या थोट्या पक्ष्यांसाठी नैसर्गिक औषध म्हणून काम करतात असे म्हणणे अचूक ठरणार नाही.
Cigarette Butts in Birds Nest
ESakal