घर महिनोनमहिने बंद असतानाही विजेचे बिल का येते?

Mansi Khambe
अनेकदा, लोक काही दिवसांसाठी किंवा महिन्यांसाठी घराबाहेर जातात. घरात पंखे व दिवे बंद असूनही विजेचे बिल येते, यामुळे प्रश्न निर्माण होतो, वीज वापरली नसतानाही विजेचे बिल का आले?
Electricity Bills
ESakal
घर बंद असूनही बिल येण्याची अनेक कारणे असू शकतात. यामध्ये मासिक निश्चित शुल्क, थकीत बिले, मीटर रीडिंगमधील चुका आणि बिलिंगमधील चुका यांचा समावेश आहे.
Electricity Bills
ESakal
विजेच्या बिलामध्ये अनेक वीज कंपन्या दर महिन्याला एक निश्चित शुल्क देखील आकारतात. हे वीज कनेक्शन आणि त्याच्या क्षमतेनुसार ठरवले जाते.
Electricity Bills
ESakal
कधीकधी, मागील महिन्याची काही थकबाकी देखील त्यात समाविष्ट केलेली असेल. जर तुम्ही मागील बिल पूर्ण भरले नसेल किंवा काही थकबाकी असेल, तर ती पुढील बिलामध्ये दिसू शकते.
Electricity Bills
ESakal
काही प्रकरणांमध्ये, लागू नियमांनुसार जुन्या थकीत रकमेवर अतिरिक्त शुल्क देखील आकारले जाऊ शकते. म्हणून, बिल केवळ या महिन्याच्या रकमेसाठीच नव्हे, तर मागील महिन्याची थकबाकी आणि इतर शुल्कांसाठी देखील तपासण्याची खात्री करा.
Electricity Bills
ESakal
विजेची बिले मीटर रीडिंगच्या आधारावर तयार केली जातात. जर रीडिंग चुकीचे घेतले गेले किंवा मीटरची माहिती योग्यरित्या नोंदवली गेली नाही, तर बिलामध्ये जास्त वापर दिसू शकतो.
Electricity Bills
ESakal
घर बंद असूनही तुम्हाला जास्त बिल मिळाल्यास, या गोष्टी लक्षात ठेवा. बिलावर दाखवलेल्या मीटर रीडिंगची प्रत्यक्ष रीडिंगशी तुलना करा. बिलातील निश्चित शुल्क आणि मागील थकबाकी तपासा.
Electricity Bills
ESakal
विजेच्या वापरात अचानक वाढ झाल्यास, त्याची मागील महिन्यांच्या बिलांशी तुलना करा. तुम्हाला काही चूक आढळल्यास, वीज कंपनीकडे तक्रार दाखल करा आणि तक्रार क्रमांक जपून ठेवा.
Electricity Bills
ESakal
बिलाची पडताळणी होईपर्यंत त्याकडे दुर्लक्ष करू नका हे लक्षात ठेवा. पैसे भरण्याची अंतिम मुदत आणि तक्रारींसाठी लागू असलेल्या नियमांविषयी वीज कंपनीशी संपर्क साधा.
Electricity Bills
ESakal
घर बंद असताना विजेचे बिल येणे याचा अर्थ नेहमीच मीटर खराब आहे किंवा कंपनीने चुकीचे बिल पाठवले आहे असा होत नाही. हे निश्चित शुल्क, थकबाकी किंवा घरातील उपकरणांमुळे देखील असू शकते.
Electricity Bills
ESakal