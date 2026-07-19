हॉटेलच्या बाथरूममध्ये काचेच्या भिंती का असतात? जाणून घ्या यामागचं खरं कारण...

Vrushal Karmarkar
जर तुम्ही कधी एखाद्या मोठ्या हॉटेलमध्ये खोली बुक केली असेल, तर तुमच्या एक गोष्ट नक्कीच लक्षात आली असेल. अनेक हॉटेल्समध्ये बाथरूमच्या भिंती काचेच्या असतात.
Glass Bathroom Walls
ESakal
कधीकधी तर बाथरूम पूर्णपणे पारदर्शक दिसते. हॉटेलमध्ये पहिल्यांदा येणारे पाहुणे अनेकदा आश्चर्यचकित होतात आणि त्यांना प्रश्न पडतो की असे का केले जाते.
Glass Bathroom Walls
ESakal
बऱ्याच लोकांना वाटते की हे केवळ देखाव्यासाठी किंवा आधुनिक डिझाइनचा भाग आहे, पण त्यामागे अनेक कारणे आहेत.
Glass Bathroom Walls
ESakal
हॉटेलच्या खोल्या अनेकदा मर्यादित जागेत डिझाइन केलेल्या असतात , जेणेकरून त्या मोठ्या आणि अधिक प्रशस्त वाटाव्यात. बाथरूमच्या जाड आणि बंद भिंतींमुळे खोली लहान आणि कोंदट वाटू शकते.
Glass Bathroom Walls
ESakal
याउलट काचेच्या भिंतींमुळे मोकळेपणाची आणि प्रशस्ततेची भावना निर्माण होते. ज्यामुळे लहान खोलीसुद्धा मोठी दिसते. अनेक हॉटेल्सची रचना नैसर्गिक प्रकाशाचा उत्तम वापर करण्याच्या दृष्टीने केलेली असते.
Glass Bathroom Walls
ESakal
ज्यात खोल्यांमध्ये सर्वत्र मोठ्या खिडक्या असतात. जर स्नानगृह पूर्णपणे बंदिस्त असते, तर नैसर्गिक प्रकाश मर्यादित झाला असता.
Glass Bathroom Walls
ESakal
मात्र, काचेच्या भिंतींमुळे सूर्यप्रकाश खोली आणि स्नानगृह या दोन्ही ठिकाणी पोहोचतो. यामुळे दिवसा सूर्यप्रकाशाची गरज कमी होते आणि विजेची बचत होते.
Glass Bathroom Walls
ESakal
आजकालची हॉटेल्स केवळ राहण्याची जागा न देता एक आधुनिक अनुभव देण्याचा प्रयत्न करतात. काचेच्या भिंतींमुळे एक आकर्षक आणि आलिशान अनुभव मिळतो.
Glass Bathroom Walls
ESakal
म्हणूनच मोठी हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स आणि व्यावसायिक हॉटेल्स पाहुण्यांना एक उच्च दर्जाचा अनुभव देण्यासाठी त्यांच्या खोल्यांमध्ये या डिझाइनचा अवलंब करतात.
Glass Bathroom Walls
ESakal
फरशी किंवा सिमेंटच्या भिंतींपेक्षा काचेचे पृष्ठभाग स्वच्छ करणे अनेकदा सोपे असते. हॉटेलमधील कर्मचारी काच पटकन स्वच्छ करू शकतात आणि तिची चमक टिकवून ठेवणेही सोपे असते.
Glass Bathroom Walls
ESakal
यामुळे स्नानगृह अधिक स्वच्छ आणि आकर्षक दिसते. हा प्रश्न बहुतेक लोकांच्या मनात येतो. बाथरूमच्या भिंती काचेच्या असतील, तर आतलं सगळं काही दिसू शकतं का?
Glass Bathroom Walls
ESakal
खरं तर, बहुतेक हॉटेल्समध्ये ही व्यवस्था असते. बऱ्याच ठिकाणी फ्रॉस्टेड ग्लास लावलेला असतो. ज्यामुळे आतलं दृश्य दिसत नाही.
Glass Bathroom Walls
ESakal
अनेक हॉटेल्स पडदे, ब्लाइंड्स किंवा स्मार्ट ग्लास टेक्नॉलॉजीची सोयही देतात, ज्यामुळे एका बटणाच्या स्पर्शाने पारदर्शक काच अस्पष्ट होते. याचा अर्थ, गरज असेल तेव्हा संपूर्ण गोपनीयता उपलब्ध होते.
Glass Bathroom Walls
ESakal