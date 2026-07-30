हॉटेलच्या खोलीत बेडसमोरच आरसा का असतो? जाणून घ्या डिझाइनमागील खास रहस्य...

Vrushal Karmarkar

हॉटेल

जर तुम्ही कधी हॉटेलमध्ये चेक-इन केले असेल, तर तुमच्या लक्षात एक ओळखीची रचना आली असेल. त्यात एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते. ती म्हणजे पलंगासमोर असलेला आरसा.

Mirror placement in hotel rooms

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ESakal

व्यावहारिक उद्देश

हा योगायोग नाही; तर हा एक व्यावहारिक उद्देश असलेला काळजीपूर्वक आखलेला डिझाइनचा निर्णय आहे. तुम्ही आलिशान रिसॉर्टमध्ये राहात असाल.

Mirror placement in hotel rooms

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ESakal

खोल्यांची मांडणी

बजेट हॉटेलमध्ये खोल्यांची मांडणी बहुतेकदा एकाच पद्धतीनुसार केलेली असते. आराम, सोय आणि पाहुण्यांचा एकूण अनुभव सर्वोत्तम व्हावा यासाठी टेलिव्हिजन, मिनी फ्रिज, डेस्क आणि आरसे यांची विचारपूर्वक मांडणी केलेली असते.

Mirror placement in hotel rooms

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ESakal

मुख्य कारण

हॉटेलमधील आरसे पलंगाच्या दिशेने असण्याचे मुख्य कारण म्हणजे खिडक्यांमधून येणारा नैसर्गिक प्रकाश परावर्तित करणे. या सोप्या युक्तीमुळे खोली उजळते, अधिक प्रशस्त वाटते.

Mirror placement in hotel rooms

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ESakal

वातावरण

अतिरिक्त प्रकाशयोजनेची गरज न लागता एक स्वागतार्ह वातावरण निर्माण होते लहान खोल्या मोठ्या दिसाव्यात यासाठी इंटिरियर डिझाइनर अनेकदा आरशांचा वापर करतात.

Mirror placement in hotel rooms

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ESakal

सजावट

प्रकाश आणि सभोवतालची सजावट परावर्तित करून, आरसे जागेला खोली देतात, ज्यामुळे पाहुण्यांना खोली अधिक उजळ आणि मोकळी असल्याचा भास होतो.

Mirror placement in hotel rooms

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ESakal

ऊर्जा

पलंगासमोर थेट ठेवलेला आरसा अस्वस्थ किंवा विघातक ऊर्जा निर्माण करू शकतो. काहींच्या मते, यामुळे आरामात अडथळा येऊ शकतो. ज्यामुळे शांत आणि आरामदायी रात्रीची झोप घेणे कठीण होते.

Mirror placement in hotel rooms

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ESakal

जाग

सांस्कृतिक समजुतींव्यतिरिक्त रात्रीच्या वेळी आरसा कधीकधी अस्वस्थ करणारा ठरू शकतो. आरशात अस्पष्ट प्रतिबिंब दिसल्याने किंवा अनपेक्षित हालचाल झाल्याने जाग येते.

Mirror placement in hotel rooms

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ESakal

प्रतिबिंब

तेव्हा ते केवळ आपलेच प्रतिबिंब आहे हे लक्षात येण्यापूर्वी क्षणभर गोंधळ किंवा चिंता वाटू शकते. हॉटेलमधील आरसे प्रामुख्याने प्रकाश व्यवस्था सुधारण्यासाठी, जागेची विशालता वाढवण्यासाठी आणि खोलीचे स्वरूप अधिक आकर्षक करण्यासाठी लावलेले असतात.

Mirror placement in hotel rooms

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ESakal

डिझाइन

अनेकांना हे फायदे आवडत असले तरी, काहींना आरसे पलंगापासून दूर असलेले अधिक पसंत असतात. त्यामुळे डिझाइनची ही निवड पूर्णपणे वैयक्तिक पसंतीची बाब ठरते.

Mirror placement in hotel rooms

|

ESakal