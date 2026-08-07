अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीवर पांढरा टॉवेल का असतो? ही प्रथा कशी सुरू झाली? जाणून घ्या इतिहास...

Vrushal Karmarkar
भारतातील कोणत्याही सरकारी कार्यालयात गेल्यावर एक गोष्ट तुमच्या नजरेतून सुटणे जवळजवळ अशक्य आहे.
More Than Comfort Fascinating Reason Behind the White Towel on Office Chairs
ESakal
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या खुर्च्यांवर एक पांढरा टॉवेल ठेवलेला तुमच्या लक्षात आला असेलच. अनेकांना वाटते की हे केवळ आरामासाठी आहे.
More Than Comfort Fascinating Reason Behind the White Towel on Office Chairs
ESakal
परंतु या प्रथेची मुळे वसाहतवादी इतिहास, प्रशासकीय संस्कृती आणि अधिकाराच्या मानसिकतेमध्ये खोलवर रुजलेली आहेत.
More Than Comfort Fascinating Reason Behind the White Towel on Office Chairs
ESakal
ब्रिटिश काळात टॉवेलचा मूळ उद्देश व्यावहारिक असला तरी, गेल्या काही दशकांत या परिस्थितीत लक्षणीय बदल झाला आहे.
More Than Comfort Fascinating Reason Behind the White Towel on Office Chairs
ESakal
ही प्रथा ब्रिटिश राजवटीपासून चालत आलेली आहे. त्या काळी वरिष्ठ प्रशासक चामड्याचे आवरण असलेल्या जड लाकडी खुर्च्या वापरत असत.
More Than Comfort Fascinating Reason Behind the White Towel on Office Chairs
ESakal
भारताच्या उष्ण आणि दमट हवामानात अधिकारी अनेकदा वातानुकूलन नसलेल्या कार्यालयांमध्ये बराच वेळ बसत असत.
More Than Comfort Fascinating Reason Behind the White Towel on Office Chairs
ESakal
घाम सुकवण्यासाठी आणि महागड्या चामड्याचे संरक्षण करण्यासाठी खुर्च्यांच्या मागे सुती टॉवेल ठेवले जात. जेव्हा भारतीय अधिकारी नागरी सेवेत दाखल झाले. तेव्हा यामागे एक अधिक व्यावहारिक कारण पुढे आले.
More Than Comfort Fascinating Reason Behind the White Towel on Office Chairs
ESakal
अनेक लोक केसांमध्ये मोहरीचे किंवा नारळाचे तेल वापरत असल्यामुळे तो टॉवेल कालांतराने खुर्चीला डाग पडण्यापासून किंवा चिकट होण्यापासून वाचवत असे.
More Than Comfort Fascinating Reason Behind the White Towel on Office Chairs
ESakal
१९४७ मध्ये स्वातंत्र्यानंतर नव्याने स्थापन झालेल्या भारतीय प्रशासकीय सेवेने आणि इतर सरकारी विभागांनी वसाहतकालीन प्रशासकीय रचना मोठ्या प्रमाणावर कायम ठेवली.
More Than Comfort Fascinating Reason Behind the White Towel on Office Chairs
ESakal
कालांतराने टॉवेलने आपली निव्वळ कार्यात्मक भूमिका गमावली आणि तो पद, प्रतिष्ठा व अधिकाराचे एक औपचारिक प्रतीक बनला.
More Than Comfort Fascinating Reason Behind the White Towel on Office Chairs
ESakal
आज, खुर्चीवर ठेवलेला पांढरा टॉवेल अनेकदा हे दर्शवतो की ती खोलीतील सर्वात वरिष्ठ अधिकाऱ्याची आहे. अधिकाऱ्याच्या अनुपस्थितीतही, तो टॉवेल ती जागा आरक्षित असल्याचे दर्शवतो.
More Than Comfort Fascinating Reason Behind the White Towel on Office Chairs
ESakal
सरकारी कार्यालयांमधील अधिकाराच्या दृश्य भाषेत टॉवेल महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. एक स्वच्छ पांढरा टॉवेल अधिकाऱ्याची खुर्ची इतरांपेक्षा लगेच वेगळी ओळख पटवून देतो.
More Than Comfort Fascinating Reason Behind the White Towel on Office Chairs
ESakal
यामुळे अभ्यागतांना विभागप्रमुखांना कोणत्याही त्रासाशिवाय ओळखण्यास मदत होते. भारतीय प्रशासकीय संस्कृतीत पांढरा रंग साधेपणा, पवित्रता आणि अधिकाराशी देखील जोडला जातो. तो प्रतिष्ठेचे प्रतीक आहे.
More Than Comfort Fascinating Reason Behind the White Towel on Office Chairs
ESakal