मोर फक्त पावसातच का नाचतो? जाणून घ्या खरं कारण...

Vrushal Karmarkar

मोर नाचणे

पावसाळ्यात मोर नाचणे हे पावसाळ्यातील सर्वात सुंदर दृश्यांपैकी एक आहे. पिढ्यानपिढ्या लोकांनी या सुंदर दृश्याला पावसाच्या आगमनाशी जोडले आहे.

Peacock Dance During Monsoon

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ESakal

पौराणिक कथा

त्याचे श्रेय पौराणिक कथा आणि लोककथांनाही दिले आहे. विज्ञान यापेक्षा खूपच सोपे स्पष्टीकरण देते. मोराचे प्रसिद्ध नृत्य ही पावसावरची कोणतीही जादुई प्रतिक्रिया नाही.

Peacock Dance During Monsoon

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ESakal

नैसर्गिक वर्तन

प्रजनन, हवामानाची परिस्थिती आणि जगण्याच्या सहजप्रवृत्तीशी निगडित एक नैसर्गिक वर्तन आहे. मोराच्या जीवनचक्रात पावसाळ्याची प्रमुख भूमिका असते.

Peacock Dance During Monsoon

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ESakal

पावसाळा

त्याचे नृत्य प्रामुख्याने प्रजननाशी आणि पावसानंतर निर्माण होणाऱ्या अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितीशी संबंधित असते. मोर नाचण्याचे मुख्य कारण म्हणजे पावसाळा हा त्यांच्या प्रजननाचा मुख्य काळ असतो.

Peacock Dance During Monsoon

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ESakal

नेत्रदीपक नृत्य

या काळात नर मोर मादी लांडोरना आकर्षित करण्यासाठी नेत्रदीपक नृत्य करतात. ते आपली रंगीबेरंगी शेपटीची पिसे एखाद्या भव्य पंख्याप्रमाणे पसरवून आणि हलवून आपल्या जोडीदाराला प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करतात.

Peacock Dance During Monsoon

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ESakal

हावभाव

त्यांचे प्रदर्शन जितके अधिक आकर्षक आणि उत्साही असेल तितकी मादीचे लक्ष वेधून घेण्याची शक्यता जास्त असते. मोराचे नृत्य ही केवळ एक साधी हावभाव नसते.

Peacock Dance During Monsoon

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ESakal

पिसे

जेव्हा एखादा नर आपली पिसे पसरवतो. तेव्हा तो प्रत्यक्षात आपली तंदुरुस्ती, शक्ती आणि अनुवांशिक गुणवत्ता प्रदर्शित करत असतो.

Peacock Dance During Monsoon

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ESakal

जोडीदाराची निवड

चमकदार पिसे, एकसारखी पिसे आणि उत्साही प्रदर्शन हे एका निरोगी पक्ष्याचे लक्षण आहे. मादी लांडोर अनेकदा याच दिमाखदार गुणांच्या आधारावर जोडीदाराची निवड करतात.

Peacock Dance During Monsoon

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ESakal

मान्सून

मान्सूनचा पाऊस हवामानात एक सुखद बदल घडवून आणतो. अनेक आठवड्यांच्या तीव्र उष्णतेनंतर, मोरांना थंड हवामानाचा अनुभव येतो.

Peacock Dance During Monsoon

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ESakal

अन्नाची उपलब्धता

हवामानातील या सुखद बदलामुळे ते अधिक सक्रिय आणि उत्साही बनतात. त्यामुळे, मोर अनेकदा पावसाळ्यापूर्वी आणि पावसाळ्यात नृत्य करतात. पावसामुळे अन्नाची उपलब्धता वाढते.

Peacock Dance During Monsoon

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ESakal

पर्यावरणात बदल

पर्यावरणात बदल घडतो. पावसाळ्यात कीटक, गांडूळ, बिया आणि लहान जीव मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असतात. अन्न सहज उपलब्ध असल्याने मोरांना मिलन, आपली पिसारेबाजी आणि इतर कामांसाठी अधिक ऊर्जा मिळते.

Peacock Dance During Monsoon

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ESakal