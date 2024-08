टेन्शन आल्यावर लोकं डोकं का खाजवतात? ही आहेत कारणे

तणाव हार्मोन्स तणावामुळे कॉर्टिसोल सारख्या हार्मोन्सच्या उत्सर्जनास चालना मिळते, ज्यामुळे सूज आणि त्वचेच्या समस्या उद्भवू शकतात, ज्यामध्ये खाज सुटते.

Why do people scratch their heads when they are stressed? | Esakal