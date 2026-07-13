विमान उडत असताना पायलट आणि को-पायलटचं जेवण वेगळं का असतं? जाणून घ्या मोठं रहस्य...

Vrushal Karmarkar

पायलट आणि को-पायलट

जेव्हा तुम्ही विमानाने प्रवास करता तेव्हा कॉकपिटमधील पायलट आणि को-पायलट तुमच्या सुरक्षेसाठी पूर्णपणे जबाबदार असतात.

Pilot and Co Pilot Different Food

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ESakal

विमानात जेवण

लांब पल्ल्याच्या उड्डाणांदरम्यान प्रवाशांप्रमाणेच या पायलटांनाही भूक लागते. त्यांना विमानात जेवण दिले जाते. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की त्यांचे जेवण कधीही सारखे नसते.

Pilot and Co Pilot Different Food

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ESakal

विमानचालन नियम

हा अत्यंत मनोरंजक आणि कठोर विमानचालन नियम केवळ प्रवाशांचे प्राण वाचवण्यासाठी आणि हवेतील कोणतेही मोठे अपघात टाळण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.

Pilot and Co Pilot Different Food

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ESakal

मुख्य कारण

पायलट आणि सह-पायलट यांना वेगवेगळे जेवण देण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे अन्नातून होणारी विषबाधा टाळणे. विमानात दिलेल्या अन्नात जर कोणताही दूषित पदार्थ किंवा जीवाणू असतील, तर कोणीही आजारी पडू शकते.

Pilot and Co Pilot Different Food

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ESakal

अन्न

जर दोन्ही वैमानिकांना एकच प्रकारचे अन्न दिले. ते खराब निघाले, तर ते दोघेही एकाच वेळी आजारी पडू शकतात. अशा परिस्थितीत विमान सांभाळायला कोणीही शिल्लक राहणार नाही.

Pilot and Co Pilot Different Food

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ESakal

प्रवाशांचे प्राण

ज्यामुळे शेकडो प्रवाशांचे प्राण धोक्यात येतील. हा कडक नियम एका विशेष गंभीर आणि बोधप्रद सत्य घटनेतून आला आहे.

Pilot and Co Pilot Different Food

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ESakal

कॉनकोर्ड सुपरसॉनिक

१९८४ मध्ये, लंडनहून न्यूयॉर्कला जाणाऱ्या प्रसिद्ध कॉनकोर्ड सुपरसॉनिक विमानात, कर्मचारी सदस्यांसह सुमारे १२० प्रवाशांना दूषित अन्नामुळे विषबाधा झाली होती.

Pilot and Co Pilot Different Food

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ESakal

अडचणींचा सामना

सर्वांना तीव्र ताप, उलट्या आणि जुलाबाचा त्रास झाला आणि एका व्यक्तीचा मृत्यूही झाला. विमाने चालवणाऱ्या वैमानिकांनाही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला.

Pilot and Co Pilot Different Food

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ESakal

अंमलबजावणी

ज्यामुळे अत्यंत कडक सुरक्षा नियम लागू करण्यात आले. हवाई सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी, अनेक आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्या या नियमाची अतिशय कठोरपणे अंमलबजावणी करतात.

Pilot and Co Pilot Different Food

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ESakal

खानपान

पायलट आणि को-पायलटसाठीची खानपान व्यवस्थासुद्धा वेगळी असते. जेणेकरून एकाला खाण्यापिण्याची समस्या आल्यास, दुसरा सुरक्षित राहील.

Pilot and Co Pilot Different Food

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ESakal

जेवणाची चव

विमान उड्डाण केल्यापासून ते सुरक्षितपणे उतरेपर्यंत या नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाते. या काळात, कोणत्याही प्रवाशाला दुसऱ्याच्या जेवणाची चव घेण्याची किंवा ते वाटून खाण्याची परवानगी नसते.

Pilot and Co Pilot Different Food

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ESakal

ग्लूटेन-मुक्त

या नियमाचा आणखी एक मनोरंजक पैलू म्हणजे दोन्ही पायलट एकाच वेळी जेवण करू शकत नाहीत. जर मुख्य पायलटने शाकाहारी, मांसाहारी किंवा ग्लूटेन-मुक्त यांसारखे विशेष जेवण निवडले असेल.

Pilot and Co Pilot Different Food

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ESakal

दुसरा पर्याय

तर सह-पायलटला नेहमीच दुसरा पर्याय शोधावा लागतो. जेवणाच्या वेळा देखील वेगवेगळ्या ठेवल्या जातात. जेणेकरून जेवणानंतर लगेचच एका पायलटला अस्वस्थ वाटल्यास दुसरा पायलट पूर्णपणे सतर्क राहून विमानावर नियंत्रण ठेवू शकेल.

Pilot and Co Pilot Different Food

|

ESakal