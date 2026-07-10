आकाशातून पडणारे पावसाचे थेंब गोलच का दिसतात? जाणून घ्या निसर्गाचा अद्भुत नियम...

Mansi Khambe

पावसाचे थेंब

आकाशातून पडणारे पावसाचे थेंब गोल का दिसतात? असा प्रश्न तुम्हाला कधी पडला आहे का?

Rain Drops

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ESakal

आकार

पावसाचे थेंब जमिनीवर आदळल्यानंतर गोल होत नाहीत, तर हवेत घरंगळत असताना त्यांना हा आकार प्राप्त होतो.

Rain Drops

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ESakal

पाण्याचे रेणू

पाण्याचे रेणू एकमेकांकडे तीव्रतेने आकर्षित होतात. पृष्ठताण म्हणून ओळखले जाणारे हे बल, थेंबाला आत खेचते.

Rain Drops

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ESakal

आकार

खाली पडताना त्याचा आकार कायम राखण्यास मदत करते. पाण्याच्या कोणत्याही दिलेल्या प्रमाणासाठी गोलाचे पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ सर्वात कमी असते.

Rain Drops

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ESakal

गोलाकार

म्हणूनच पावसाचे लहान थेंब जवळजवळ गोलाकार असतात. अतिशय लहान पावसाचे थेंब जवळजवळ पूर्णपणे गोल असतात.

Rain Drops

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ESakal

हवा

पण जसजसे ते मोठे होतात, तसतसे खाली पडताना हवेच्या प्रतिकारामुळे त्यांचा आकार बदलतो.

Rain Drops

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ESakal

ऊर्ध्वगामी शक्ती

वाऱ्याच्या ऊर्ध्वगामी शक्तीमुळे पावसाचे मोठे थेंब खाली ढकलले जातात, ज्यामुळे ते खालच्या बाजूला चपटे आणि वरच्या बाजूला गोल होतात.

Rain Drops

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ESakal

विभाजन

जेव्हा पावसाचे थेंब पुरेसे मोठे होतात, तेव्हा हवेच्या दाबामुळे त्यांचे लहान थेंबांमध्ये विभाजन होते, जे पृष्ठताणामुळे वेगाने पुन्हा गोलाकार बनतात.

Rain Drops

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ESakal

परिचित

पावसाचे थेंब हवेतून खाली पडत असतानाच त्यांचा परिचित आकार घेतात, पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर आदळल्यानंतर नाही.

Rain Drops

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ESakal