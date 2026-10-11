मोजे फक्त टाच आणि बोटांजवळच का फाटतात?

Mansi Khambe
मोजे जुने झाल्यावर हळूहळू फाटतात आणि एके दिवशी टाचेजवळ किंवा बोटाजवळ एक छिद्र पडते. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की ते मोज्याचे कापड कुठे गेले?
Socks Tear
ESakal
छिद्र दिसते, पण फाटलेले कापड कुठेच दिसत नाही. वास्तविक पाहता, मोज्याचे कापड अचानक नाहीसे होत नाही. चालताना, पाय, मोजा आणि बूट यांच्यात सतत घर्षण होत असते.
Socks Tear
ESakal
टाच, बोट आणि पायाचा पुढचा भाग सर्वात जास्त उघडा असतो. यामुळे मोज्यांमधील बारीक तंतू हळूहळू तुटू लागतात. धागे तुटतात आणि कापड पातळ होते.
Socks Tear
ESakal
मोजे अनेक बारीक तंतूंनी बनलेल्या धाग्यांपासून तयार केलेले असतात. सततच्या घर्षणामुळे हे तंतू कमकुवत होतात. त्यातील काही बाहेर येतात आणि त्यांचे लहान गोळे तयार होतात, ज्यांना 'पिलिंग' म्हणतात.
Socks Tear
ESakal
यामुळेच मोज्याचे कापड हळूहळू पातळ होते. काही काळानंतर, इतके कमी तंतू शिल्लक राहतात की जाळीसारखी रचना तुटते आणि छिद्र तयार होते.
Socks Tear
ESakal
मोज्यांमधून बाहेर येणारे सर्व तंतू तुम्हाला दिसत नाहीत. काही तंतू धाग्यांच्या कणांप्रमाणे मोज्याला किंवा इतर कपड्यांना चिकटतात. धुताना काही तंतू निघून जातात.
Socks Tear
ESakal
अनेक अत्यंत सूक्ष्म तंतू इतके बारीक असतात की ते उघड्या डोळ्यांनी ओळखणे कठीण असते. याचा अर्थ असा की, मोज्याचे कापड एकाच जागी स्थिर होत नाही. त्यातील काही भाग तुटून लहान तंतूंमध्ये विभागला जातो.
Socks Tear
ESakal
बुटाच्या आत टाच आणि बोटांच्या भागांवर सर्वाधिक दाब आणि घर्षण होते. प्रत्येक पावलासोबत ही प्रक्रिया पुन्हा पुन्हा घडते. त्यामुळे मोज्याचा बाकीचा भाग ठीक दिसू शकतो, पण टाच किंवा बोटांजवळील कापड आधी कमकुवत होते.
Socks Tear
ESakal
म्हणून पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्हाला तुमच्या मोज्याला छिद्र दिसेल, तेव्हा हे समजून घ्या की कापड नाहीसे झालेले नाही; ते हळूहळू झिजून लहान तंतूंमध्ये रूपांतरित झाले आहे.
Socks Tear
ESakal