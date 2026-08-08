घराच्या बाल्कनीत आणि पिलरमधून सळ्या बाहेर का असतात? त्या कापत का नाहीत? वाचा विज्ञान...

Vrushal Karmarkar
तुम्ही कधी एखादे नवीन घर पाहिले असेल, तर तुम्हाला त्याच्या बाल्कनीमधून काही लोखंडी सळ्या बाहेर डोकावलेल्या दिसतील.
Those Exposed Rods Aren't Random Why Builders Leave Them on Balconies and Pillars
ESakal
इतकेच नाही, तर अनेक घरांच्या किंवा इमारतींच्या छतांवर तुम्हाला अर्धवट बांधलेले खांब दिसतील, ज्यांमधूनही लोखंडी सळ्या बाहेर डोकावलेल्या असतात.
Those Exposed Rods Aren't Random Why Builders Leave Them on Balconies and Pillars
ESakal
पण तुम्हाला कधी असा प्रश्न पडला आहे का की, या सळ्या बाहेर का डोकावलेल्या असतात आणि घराचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर त्या का कापल्या जात नाहीत?
Those Exposed Rods Aren't Random Why Builders Leave Them on Balconies and Pillars
ESakal
कधीकधी घर पूर्ण होते, पण ह्या सळ्या वर्षानुवर्षे उघड्या राहतात. हे अपूर्ण बांधकाम किंवा नियोजनातील इतर समस्यांमुळे होते.
Those Exposed Rods Aren't Random Why Builders Leave Them on Balconies and Pillars
ESakal
भारतातील अनेक लोक आपली घरे एकाच वेळी बांधत नाहीत. आधी तळमजला बांधला जातो, मग काही वर्षांनी पहिला मजला आणि त्यानंतर दुसरा मजला.
Those Exposed Rods Aren't Random Why Builders Leave Them on Balconies and Pillars
ESakal
यामुळेच अभियंते आणि कंत्राटदार अनेकदा बांधकामादरम्यान खांब आणि छतामध्ये सळ्या ठेवत नाहीत. नंतर बांधल्या जाणाऱ्या स्तंभ आणि तुळयांना ह्या सळ्या जोडल्या जातात.
Those Exposed Rods Aren't Random Why Builders Leave Them on Balconies and Pillars
ESakal
यामुळे नवीन आणि जुन्या आरसीसी रचना एकमेकांना घट्ट चिकटतात. सुरुवातीलाच सर्व सळ्या कापल्याने नवीन फरशी टाकणे अधिक कठीण, खर्चिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक होऊ शकते.
Those Exposed Rods Aren't Random Why Builders Leave Them on Balconies and Pillars
ESakal
ही एक अनिवार्य प्रक्रिया नाही, परंतु जर तुम्ही बांधकाम पुढे चालू ठेवण्याचा विचार करत असाल तर हा एक चांगला पर्याय आहे. कधीकधी भविष्यात बांधकाम होतच नाही, पण सळ्या वर्षानुवर्षे उघड्याच राहतात.
Those Exposed Rods Aren't Random Why Builders Leave Them on Balconies and Pillars
ESakal
नवीन बांधकाम करताना, हे करणे सोपे असते आणि त्यांना 'कंटिन्युएशन बार' म्हणतात. त्यानंतर ते नवीन स्तंभांना जोडले जातात, जेणेकरून संपूर्ण रचना एकसंध घटकाप्रमाणे काम करेल.
Those Exposed Rods Aren't Random Why Builders Leave Them on Balconies and Pillars
ESakal
त्यामुळे कधीकधी समस्या निर्माण होऊ शकतात. जर या सळ्या वर्षानुवर्षे उघड्या राहिल्या, तर त्या पाऊस आणि ओलाव्याच्या संपर्कात येऊ शकतात.
Those Exposed Rods Aren't Random Why Builders Leave Them on Balconies and Pillars
ESakal
यामुळे गंज लागण्याचा धोका वाढतो. शिवाय, उघड्या सळ्यांमुळे अपघातही होऊ शकतात.
Those Exposed Rods Aren't Random Why Builders Leave Them on Balconies and Pillars
ESakal