केबिन क्रूची स्मार्ट युक्ती! फ्लाइटमधील पाण्याच्या बाटलीवर गाठ का बांधली जाते? जाणून घ्या कारण...

Vrushal Karmarkar
जर तुम्ही कधी विमानातून प्रवास केला असेल, तर तुमच्या लक्षात एक छोटी गोष्ट आली असेल. अनेकदा, पाण्याची किंवा ज्यूसची बाटली उघडल्यानंतर केबिन क्रू सदस्य त्याच्या प्लास्टिकच्या वेष्टनाला एक गाठ मारतात.
Flight Water Bottle Plastic Wrapper Knot
ESakal
ती गाठ बाटलीवरच सोडून देतात. यामुळे अनेक लोकांना आश्चर्य वाटते की असे का केले जाते. हा एअरलाइनचा नियम आहे की यामागे काही विशिष्ट कारण आहे?
Flight Water Bottle Plastic Wrapper Knot
ESakal
हे सुरक्षेसाठी नसून काम अधिक सोपे, जलद आणि सुव्यवस्थित करण्यासाठी वापरलेली एक हुशार युक्ती आहे.
Flight Water Bottle Plastic Wrapper Knot
ESakal
जेव्हा तुम्ही विमानात केबिन क्रूला पाण्याच्या किंवा ज्यूसच्या बाटलीवरील प्लास्टिक सील काढून त्याला गाठ मारताना पाहता तेव्हा यामागे अनेक व्यावहारिक कारणे असू शकतात.
Flight Water Bottle Plastic Wrapper Knot
ESakal
हा काही जागतिक विमान वाहतूक मानक नाही. वेगवेगळ्या एअरलाइन्स आणि क्रूची स्वतःची कारणे असू शकतात. विमानात केबिन क्रूला एकाच वेळी अनेक प्रवाशांना पाणी आणि इतर पेये द्यावी लागतात.
Flight Water Bottle Plastic Wrapper Knot
ESakal
जर एखादी बाटली आधीच उघडलेली किंवा वापरलेली असेल, तर तिच्या वेष्टनावरील गाठीमुळे क्रूला लगेच कळते की ती नवीन बाटली नाही. यामुळे चुकीची शक्यता कमी होते आणि प्रक्रियेला गती मिळते.
Flight Water Bottle Plastic Wrapper Knot
ESakal
अनेकदा, प्लास्टिकचे आवरण काढल्यानंतर बाटलीवर एक गाठ बांधून तशीच ठेवली जाते. या लहान गाठीमुळे बाटली धरताना थोडी चांगली पकड मिळते.
Flight Water Bottle Plastic Wrapper Knot
ESakal
तसेच जेव्हा कर्मचाऱ्यांना अनेक प्रवाशांना पटकन पाणी द्यावे लागते, तेव्हा बाटली निसटण्याची शक्यताही यामुळे कमी होते.
Flight Water Bottle Plastic Wrapper Knot
ESakal
विमानात वातानुकूलन आणि हवेचा प्रवाह सतत चालू असतो. जर प्लास्टिकचे वेष्टन उघडे राहिले, तर ते हवेत उडून संपूर्ण केबिनमध्ये पसरू शकते.
Flight Water Bottle Plastic Wrapper Knot
ESakal
त्यामुळे, केबिनमधील अनेक कर्मचारी वेष्टनाला गाठ मारून ते थेट बाटलीलाच बांधतात. यामुळे कचरा एकाच ठिकाणी राहतो आणि नंतर त्याची कचराकुंडीत सहजपणे विल्हेवाट लावता येते.
Flight Water Bottle Plastic Wrapper Knot
ESakal
विमान प्रवासादरम्यान, केबिन क्रूला प्रत्येक प्रवाशाला सेवा देण्यासाठी मर्यादित वेळ मिळतो. अशा परिस्थितीत, काही लहान युक्त्या त्यांचे काम सोपे करतात.
Flight Water Bottle Plastic Wrapper Knot
ESakal
वेष्टनावरील गाठ पाहून, कोणती बाटली सेवेसाठी तयार आहे हे त्यांना लगेच कळते. यामुळे बाटली वारंवार तपासण्याची गरज नाहीशी होते, ज्यामुळे संपूर्ण सेवा प्रक्रिया जलद आणि सुव्यवस्थित होते.
Flight Water Bottle Plastic Wrapper Knot
ESakal
बाटलीच्या वेष्टनाला गाठ बांधणे अनिवार्य करणारा कोणताही सार्वत्रिक किंवा जागतिक विमानचालन नियम नाही. ही बहुधा क्रू सदस्यांची वैयक्तिक सवय, टीमची कार्यशैली किंवा एअरलाइनची अंतर्गत सेवा प्रथा असू शकते.
Flight Water Bottle Plastic Wrapper Knot
ESakal