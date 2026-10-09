लाल, हिरवा, पिवळा, निळा... गाडीच्या नंबर प्लेट्स वेगवेगळ्या रंगांच्या का असतात? प्रत्येक रंगाचा अर्थ काय?

Mansi Khambe
रस्त्यावर गाडी चालवताना, तुम्ही कार, बाईक, ट्रक आणि बसच्या नंबर प्लेट्सवर वेगवेगळे रंग पाहिले असतील. पांढऱ्या नंबर प्लेट्स सर्वात सामान्य आहेत, परंतु प्रत्येक वाहनाचा रंग सारखा नसतो.
Vehicle number plates Different Color
ESakal
नंबर प्लेटच्या रंगावरून वाहन वैयक्तिक आहे, व्यावसायिक आहे किंवा विशिष्ट श्रेणीतील आहे हे सहजपणे ठरवता येते. भारतात, वाहनांच्या नंबर प्लेट्सचे रंग त्यांच्या वापराच्या आणि श्रेणीच्या आधारावर ठरवले जातात.
Vehicle number plates Different Color
ESakal
पांढऱ्या नंबर प्लेट्स सामान्यतः वैयक्तिक वाहनांवर वापरल्या जातात. कार, बाईक, स्कूटर आणि इतर वैयक्तिक वाहनांवर पांढऱ्या पार्श्वभूमीवर काळ्या रंगाची अक्षरे आणि अंक असतात.
Vehicle number plates Different Color
ESakal
पिवळ्या नंबर प्लेट्स प्रामुख्याने व्यावसायिक वाहनांसाठी वापरल्या जातात. टॅक्सी, कॅब, ऑटो, बस आणि इतर अनेक मालवाहू वाहनांवर पिवळ्या प्लेट्स असतात. या प्लेटवर सामान्यतः नोंदणी क्रमांक काळ्या रंगात असतो.
Vehicle number plates Different Color
ESakal
खाजगी इलेक्ट्रिक कार आणि बाईक्सवर सामान्यतः हिरव्या पार्श्वभूमीवर पांढऱ्या अक्षरांचा नंबर असतो, तर व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहनांवरही हिरव्या प्लेट्स वापरल्या जातात. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने रस्त्यावर सहज ओळखता येतात.
Vehicle number plates Different Color
ESakal
लाल नंबर प्लेट्स प्रामुख्याने तात्पुरत्या नोंदणीसाठी वापरल्या जातात. नवीन वाहन खरेदी केल्यानंतर कायमस्वरूपी नोंदणी क्रमांक मिळण्यापूर्वी, काही विशिष्ट परिस्थितीत तात्पुरत्या नोंदणी प्लेट्स दिल्या जातात.
Vehicle number plates Different Color
ESakal
या प्लेट्सवर वाहनाचा तात्पुरता नोंदणी क्रमांक दर्शवला जातो आणि त्या मर्यादित कालावधीसाठी वैध असतात.
Vehicle number plates Different Color
ESakal
निळ्या नंबर प्लेट्ससुद्धा विशेष वाहनांसाठी असतात. त्या सामान्यतः परदेशी दूतावास आणि राजनैतिक मोहिमांशी संबंधित वाहनांवर दिसतात. या प्लेट्सवर एक विशेष ओळख क्रमांक दर्शवला जातो.
Vehicle number plates Different Color
ESakal