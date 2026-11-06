Touch Wood... दृष्ट लागू नये म्हणून लाकडाला का स्पर्श करतो?

Mansi Khambe
तुम्ही अनेकदा कोणालातरी असे म्हणताना ऐकले असेल, "सगळं काही चांगलं चाललं आहे, असंच चालू राहू दे... टच वुड!"
Touch Wood originate
ESakal
टच वुड म्हटल्यावर ती व्यक्ती जवळच्या लाकडी वस्तूला स्पर्श करते. काही लोक तर लाकडी टेबल किंवा दरवाजालाही स्पर्श करतात. पण सकारात्मक बोलल्यानंतर त्यांना 'टच वुड' करण्याची गरज का वाटते?
Touch Wood originate
ESakal
खरं तर, ही साधी सवय जुन्या समजुती आणि मनोरंजक कथांशी जोडलेली आहे. 'टच वुड'चा अर्थ काय आहे? 'टच वुड' हा इंग्रजी वाक्प्रचार खूप प्रसिद्ध आहे.
Touch Wood originate
ESakal
जेव्हा एखाद्याला आपल्या आयुष्यात सकारात्मक परिणाम टिकवून ठेवायचा असतो, तेव्हा याचा वापर केला जातो.
Touch Wood originate
ESakal
या प्रथेमागील श्रद्धा अशी आहे की, आपल्या सुदैवाबद्दल उघडपणे बोलल्यास ते बिघडू शकते. त्यामुळे, लोक लाकडाला स्पर्श करून अनपेक्षित दुर्दैव टाळण्याचा प्रयत्न करतात.
Touch Wood originate
ESakal
अमेरिकेत, अशाच एका प्रथेला "नॉक ऑन वूड" म्हणतात, ज्याचा अर्थ साधारणपणे तोच आहे.
Touch Wood originate
ESakal
प्राचीन काळी काही लोकांचा असा विश्वास होता की झाडांमध्ये आत्मा किंवा देव वास करतात. अनेक प्राचीन युरोपीय परंपरांमध्ये, ओक, ॲश आणि हॉथॉर्न यांसारख्या झाडांना विशेष महत्त्व दिले जाते.
Touch Wood originate
ESakal
आणखी एका मान्यतेनुसार, लोक लाकडावर थाप मारत, जेणेकरून दुष्ट शक्तींना त्यांचे सकारात्मक शब्द ऐकू येऊ नयेत. मात्र या सर्व जुन्या समजुती आहेत आणि त्यांच्या सत्यतेचे समर्थन करण्यासाठी कोणताही वैज्ञानिक पुरावा नाही.
Touch Wood originate
ESakal