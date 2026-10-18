वाय-फाय राउटरवर विविध रंगाचे लाइट्स का असतात? प्रत्येक दिव्याचा अर्थ काय?

Mansi Khambe
आजकाल जवळजवळ प्रत्येक घरात वाय-फाय राउटर असतो. त्याचा उपयोग मोबाईल फोन, लॅपटॉप, स्मार्ट टीव्ही आणि इतर उपकरणांना इंटरनेटशी जोडण्यासाठी केला जातो.
Wi-Fi routers lights
ESakal
तुमच्या लक्षात आले असेल की राउटरवर अनेक छोटे दिवे चालू असतात. काही दिवे सतत चालू असतात, तर काही वारंवार लुकलुकतात.
Wi-Fi routers lights
ESakal
पण तुम्हाला कधी प्रश्न पडला आहे का की, राउटरवर इतके दिवे का असतात? प्रत्येक दिव्याचे कार्य वेगळे असते का? इंटरनेट व्यवस्थित काम करत आहे की त्यात काही समस्या आहे, हे आपण कसे ओळखू शकतो?
Wi-Fi routers lights
ESakal
राउटरवरील सर्वात महत्त्वाचा दिवा म्हणजे पॉवर लाईट. राउटरला वीजपुरवठा मिळत आहे की नाही, राउटर चालू आहे की नाही हे दर्शवतो.
Wi-Fi routers lights
ESakal
जेव्हा तुम्ही राउटरला पॉवर आउटलेटमध्ये लावता, तेव्हा पॉवर लाईट चालू होतो. जर हा दिवा सतत चालू राहिला, तर याचा अर्थ सहसा राउटर चालू आहे असा होतो.
Wi-Fi routers lights
ESakal
इंटरनेट किंवा WAN लाईट राउटरचे इंटरनेट कनेक्शन योग्यरित्या जोडलेले आहे की नाही हे दर्शवते. अनेक राउटरवर "इंटरनेट" असे लिहिलेले असू शकते, तर काहींवर "WAN" असे लिहिलेले असू शकते.
Wi-Fi routers lights
ESakal
WAN म्हणजे ते कनेक्शन ज्याद्वारे राउटर इंटरनेट सेवा प्रदात्याच्या नेटवर्कशी जोडला जातो. जर ही लाईट बंद असेल किंवा लाल रंगात लुकलुकत असेल, तर इंटरनेट कनेक्शनमध्ये समस्या असू शकते.
Wi-Fi routers lights
ESakal
तथापि, लाईट्सचे रंग आणि संकेत प्रत्येक राउटरनुसार वेगवेगळे असतात. म्हणून, एखाद्या विशिष्ट लाईटचा खरा अर्थ निश्चित करण्यासाठी राउटर मॉडेलची माहिती तपासणे महत्त्वाचे आहे.
Wi-Fi routers lights
ESakal
हा लाईट राउटरचे वायरलेस नेटवर्क सक्रिय आहे की नाही हे दर्शवतो. हे ते नेटवर्क आहे ज्याद्वारे तुमचा मोबाईल फोन, लॅपटॉप आणि स्मार्ट टीव्ही वायरलेस पद्धतीने इंटरनेटला जोडले जातात.
Wi-Fi routers lights
ESakal
जेव्हा तुमचे मोबाईल डिव्हाइस व्हिडिओ पाहते, फाईल डाउनलोड करते किंवा नवीन डेटा पाठवते आणि प्राप्त करते, तेव्हा राउटरद्वारे माहितीची देवाणघेवाण होते. याच वेळी वाय-फाय लाईट चमकू शकतो.
Wi-Fi routers lights
ESakal
राउटरला इतर उपकरणांशी वायरद्वारे जोडण्यासाठी लॅनचा वापर केला जातो. राउटरवर LAN 1, LAN 2, LAN 3, किंवा LAN 4 असे लेबल लावलेले असू शकते. प्रत्येक क्रमांक एका वेगळ्या पोर्टला दर्शवतो.
Wi-Fi routers lights
ESakal
जेव्हा एखादे उपकरण केबलद्वारे पोर्टला जोडले जाते, तेव्हा संबंधित दिवा लागू शकतो. जेव्हा त्या उपकरणाद्वारे डेटा पाठवला किंवा प्राप्त केला जात असतो, तेव्हा तो दिवा लुकलुकूही शकतो.
Wi-Fi routers lights
ESakal