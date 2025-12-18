हिवाळ्यात रम प्यायल्यावर उबदार का वाटतं? जाणून घ्या यामागील विज्ञान...

Vrushal Karmarkar

रम किंवा ब्रँडी

हिवाळ्यात लोक अनेकदा हातात रम किंवा ब्रँडी धरतात. ते म्हणतात की, ते त्यांना आतून उबदार ठेवेल. पण ते खरोखर शरीराला उबदार करते का, की ते फक्त एक भ्रम आहे?

why rum makes you feel warm

|

ESakal

उष्णता

काही घोट घेतल्यानंतर उबदारपणाची भावना ही खरी उष्णता नसून शरीराच्या रक्तवाहिन्यांमधून येणारी प्रतिक्रिया असते. तज्ञांच्या मते, ही तात्पुरती उष्णता फक्त काही मिनिटे टिकते.

why rum makes you feel warm

|

ESakal

अल्कोहोल

उलट, तुमचे शरीर प्रत्यक्षात थंड होऊ शकते. जेव्हा आपण रम किंवा ब्रँडी पितो तेव्हा आपल्याला लगेच आपल्या शरीरात थोडीशी उष्णता जाणवते. कारण अल्कोहोल रक्तवाहिन्या पसरवते.

why rum makes you feel warm

|

ESakal

रक्त प्रवाह

रक्तवाहिन्यांच्या विस्तारामुळे त्वचेच्या पृष्ठभागावर रक्त प्रवाह वाढतो. ज्यामुळे आपल्याला उबदार वाटते. म्हणूनच बरेच लोक हिवाळ्यात याचा सराव करतात.

why rum makes you feel warm

|

ESakal

मद्यपान

अनेक संस्कृतींमध्ये हिवाळ्यात मद्यपान करण्याची परंपरा आहे. काही युरोपीय देशांमध्ये ही परंपरा शतकानुशतके जुनी आहे.

why rum makes you feel warm

|

ESakal

मद्य कंपन्या

लोकांचा असा विश्वास आहे की, मद्यपान केल्याने शरीर आतून उबदार राहण्यास मदत होते. या श्रद्धेच्या आधारे मद्य कंपन्या हिवाळ्याच्या काळात त्यांच्या उत्पादनांचा प्रचार देखील करतात.

why rum makes you feel warm

|

ESakal

मूळ तापमान

जाहिराती आणि जाहिराती नेहमीच रम पिऊन हिवाळ्यात उबदार राहण्याची कल्पना सांगतात. तज्ञ म्हणतात की, ही उष्णता केवळ तात्पुरती आहे. दारू पिल्याने शरीराचे मूळ तापमान कमी होते.

why rum makes you feel warm

|

ESakal

रक्तवाहिन्या

अल्कोहोल रक्तवाहिन्या पसरवते. शरीरातील अंतर्गत उष्णता त्वचेच्या पृष्ठभागावर आणते आणि हवेत सोडते. म्हणूनच शरीराला थोड्या काळासाठी उबदार वाटते. परंतु प्रत्यक्षात ते थंड होते.

why rum makes you feel warm

|

ESakal

एक भ्रम

याचा अर्थ असा की हिवाळ्यात उबदार वाटण्यासाठी रम किंवा ब्रँडी पिणे हा एक भ्रम आहे. दीर्घकाळ सेवन केल्याने शरीराची स्वतःची उष्णता नियंत्रित करण्याची क्षमता कमी होते.

why rum makes you feel warm

|

ESakal

सल्ला

सर्दी होण्याचा धोका वाढतो. हिवाळ्यात रम आणि ब्रँडी पिण्याचा सल्ला हा फक्त एक मिथक आहे. ते तात्पुरते उबदारपणा देऊ शकते.

why rum makes you feel warm

|

ESakal

निरोगी आणि नैसर्गिक

परंतु दीर्घकाळात ते शरीराला थंड करू शकते. आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. म्हणूनच, हिवाळ्यात उबदार राहण्यासाठी निरोगी आणि नैसर्गिक पर्याय निवडणे नेहमीच चांगले.

why rum makes you feel warm

|

ESakal