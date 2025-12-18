हिवाळ्यात रम प्यायल्यावर उबदार का वाटतं? जाणून घ्या यामागील विज्ञान...

Vrushal Karmarkar
हिवाळ्यात लोक अनेकदा हातात रम किंवा ब्रँडी धरतात. ते म्हणतात की, ते त्यांना आतून उबदार ठेवेल. पण ते खरोखर शरीराला उबदार करते का, की ते फक्त एक भ्रम आहे?
काही घोट घेतल्यानंतर उबदारपणाची भावना ही खरी उष्णता नसून शरीराच्या रक्तवाहिन्यांमधून येणारी प्रतिक्रिया असते. तज्ञांच्या मते, ही तात्पुरती उष्णता फक्त काही मिनिटे टिकते.
उलट, तुमचे शरीर प्रत्यक्षात थंड होऊ शकते. जेव्हा आपण रम किंवा ब्रँडी पितो तेव्हा आपल्याला लगेच आपल्या शरीरात थोडीशी उष्णता जाणवते. कारण अल्कोहोल रक्तवाहिन्या पसरवते.
रक्तवाहिन्यांच्या विस्तारामुळे त्वचेच्या पृष्ठभागावर रक्त प्रवाह वाढतो. ज्यामुळे आपल्याला उबदार वाटते. म्हणूनच बरेच लोक हिवाळ्यात याचा सराव करतात.
अनेक संस्कृतींमध्ये हिवाळ्यात मद्यपान करण्याची परंपरा आहे. काही युरोपीय देशांमध्ये ही परंपरा शतकानुशतके जुनी आहे.
लोकांचा असा विश्वास आहे की, मद्यपान केल्याने शरीर आतून उबदार राहण्यास मदत होते. या श्रद्धेच्या आधारे मद्य कंपन्या हिवाळ्याच्या काळात त्यांच्या उत्पादनांचा प्रचार देखील करतात.
जाहिराती आणि जाहिराती नेहमीच रम पिऊन हिवाळ्यात उबदार राहण्याची कल्पना सांगतात. तज्ञ म्हणतात की, ही उष्णता केवळ तात्पुरती आहे. दारू पिल्याने शरीराचे मूळ तापमान कमी होते.
अल्कोहोल रक्तवाहिन्या पसरवते. शरीरातील अंतर्गत उष्णता त्वचेच्या पृष्ठभागावर आणते आणि हवेत सोडते. म्हणूनच शरीराला थोड्या काळासाठी उबदार वाटते. परंतु प्रत्यक्षात ते थंड होते.
याचा अर्थ असा की हिवाळ्यात उबदार वाटण्यासाठी रम किंवा ब्रँडी पिणे हा एक भ्रम आहे. दीर्घकाळ सेवन केल्याने शरीराची स्वतःची उष्णता नियंत्रित करण्याची क्षमता कमी होते.
सर्दी होण्याचा धोका वाढतो. हिवाळ्यात रम आणि ब्रँडी पिण्याचा सल्ला हा फक्त एक मिथक आहे. ते तात्पुरते उबदारपणा देऊ शकते.
परंतु दीर्घकाळात ते शरीराला थंड करू शकते. आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. म्हणूनच, हिवाळ्यात उबदार राहण्यासाठी निरोगी आणि नैसर्गिक पर्याय निवडणे नेहमीच चांगले.
