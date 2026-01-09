दारू पिताना उचकी का येते? जाणून घ्या यामागचं कारण आणि उपाय...

Vrushal Karmarkar

दारू

तुम्हाला दारू पिण्याची सवय आहे का, किंवा तुम्ही एखाद्याला दारू पिताना पाहिले आहे का? जर असेल तर तुम्ही हे नक्कीच लक्षात घेतले असेल. दारू पिल्यानंतर अनेकांना उचकी येते.

ESakal

कारण

परंतु बहुतेक लोकांना या सततच्या उचकीमागील खरे कारण माहित नसते. आजच डॉक्टरांशी बोलून मूळ कारण समजून घेऊया. ते थांबवण्यासाठी काय करावे?

डॉ. प्रशांत बी. गांधी

बेंगळुरूस्थित गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. प्रशांत बी. गांधी यांनी स्पष्ट केले की, मेंदूच्या स्टेम, डायाफ्राम, फ्रेनिक नर्व्ह आणि व्हॅगस नर्व्ह यांच्यातील रिफ्लेक्समुळे हिचकी येते.

परिणाम

अल्कोहोल पोट, नसा आणि मेंदूवर एकाच वेळी परिणाम करते. ज्यामुळे हे रिफ्लेक्स सक्रिय होण्याची शक्यता वाढते. जेव्हा एखादी व्यक्ती खूप लवकर किंवा जास्त प्रमाणात अल्कोहोल पिते तेव्हा पोट फुगते.

व्हॅगस

यामुळे पोट आणि डायाफ्रामजवळील व्हॅगस मज्जातंतू ताणली जाते. या ताणामुळे उचकी येते. अल्कोहोल पोटातील आम्ल वाढवते आणि अन्ननलिका आणि पोटाच्या आतील अस्तरांना त्रास देते.

अल्कोहोल

ही जळजळ उचकीशी संबंधित असलेल्या मज्जातंतू मार्गांना सक्रिय करते. अल्कोहोल पोटात अन्न ठेवणाऱ्या स्नायूंना, खालच्या अन्ननलिकेतील स्फिंक्टरला देखील आराम देते.

उचकी

या विश्रांतीमुळे आम्ल वरच्या दिशेने वाहू शकते. ज्यामुळे उचकी येऊ शकते. एकंदरीत, अल्कोहोल पोट वाढवते, जळजळ निर्माण करते आणि नसा सक्रिय करते - या सर्वांमुळे उचकी येते.

बिअर

डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की बिअर, स्पार्कलिंग वाईन आणि हार्ड सेल्टझर सारख्या फिजी पेयांमुळे उचकी येण्याची शक्यता जास्त असते. या पेयांमधील बुडबुडे पोटात पसरतात. नसा अधिक उत्तेजित करतात.

तापमानात बदल

म्हणून, बिअरमुळे उचकी येण्याची शक्यता जास्त असते. अचानक तापमानात बदल झाल्यास थंड पेये अन्ननलिकेला त्रास देऊ शकतात.

अन्ननलिकेला त्रास

व्हिस्की किंवा वोडकासारखे मजबूत अल्कोहोल देखील अन्ननलिकेला त्रास देऊ शकते. म्हणून हळूहळू आणि मर्यादित प्रमाणात पिणे महत्वाचे आहे. मद्यपान केल्याने तुम्हाला जास्त हवा गिळण्याची समस्या निर्माण होते.

पोट

ज्यामुळे काही सेकंदातच तुमचे पोट फुगते. हे अचानक वाढल्याने व्हॅगस नर्व्ह लगेच सक्रिय होते. रिकाम्या पोटी मद्यपान केल्याने हा परिणाम वाढतो.

त्रास

अल्कोहोल पोटाच्या अस्तरांना लवकर त्रास देतो, आम्लता वाढवतो आणि आम्ल वाढण्यापासून रोखणारे स्नायू कमकुवत करतो. या मिश्रणामुळे उचकी येण्याची शक्यता वाढते.

पदार्थ

मसालेदार, आंबट आणि तेलकट पदार्थ उचकी वाढवू शकतात. मसालेदार पदार्थांमधील कॅप्सेसिन हे उचकी येण्याशी संबंधित नसांना उत्तेजित करते. आंबट पदार्थ आम्ल ओहोटी वाढवतात.

चरबीयुक्त पदार्थ

चरबीयुक्त पदार्थ पचन मंदावतात, पोट जास्त काळ भरलेले ठेवतात आणि व्हॅगस नर्व्हवर सतत दबाव टाकतात. बिअरसोबत मसालेदार स्नॅक्स खाल्ल्याने उचकी येण्याची शक्यता आणखी वाढू शकते.

मेंदू

उचकी सहसा स्वतःहून निघून जाते. जर त्या ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ राहिल्या तर त्या गांभीर्याने घेतल्या पाहिजेत. दीर्घकाळापर्यंत उचकी येणे हे मेंदू किंवा मज्जातंतूंच्या समस्येचे संकेत देऊ शकते.

न्यूरोलॉजिकल स्थिती

ते मेंदूच्या स्टेम समस्या, अर्धांगवायू किंवा इतर न्यूरोलॉजिकल स्थिती दर्शवू शकते. जर उचकी तुमच्या झोपेवर किंवा खाण्याच्या सवयींवर परिणाम करत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

छातीत जळजळ

जर त्यांच्यासोबत वजन कमी होत असेल, मज्जातंतूंच्या समस्या असतील किंवा छातीत जळजळ होत असेल तर उपचार आवश्यक आहेत. जास्त मद्यपान करणाऱ्या किंवा वृद्धांमध्ये दीर्घकाळ उचकी येणे ही एक धोक्याची घंटा असू शकते.

