लग्नात वर घोडीवर बसण्याची परंपरा कशी सुरू झाली? जाणून घ्या रंजक कारण आणि रहस्य...

Vrushal Karmarkar

नवरदेव

भारतीय लग्नात बँडचे संगीत, फटाक्यांची आतषबाजी आणि नातेवाईकांचे गाणे-नाचणे यांच्या गजरात सजवलेला नवरदेव घोड्यावर स्वार होतो तो क्षण सोहळ्यातील सर्वात अविस्मरणीय भाग ठरतो.

Ghudchadhi Ritual

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ESakal

राजेशाही प्रथा

बहुतेक लोक याकडे केवळ एक राजेशाही प्रथा, वैभवाचे प्रतीक किंवा केवळ फोटो काढण्याची एक संधी म्हणून पाहतात.

Ghudchadhi Ritual

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ESakal

वैदिक संस्कृती

परंतु जर आपण आपल्या वैदिक संस्कृतीच्या आणि विवाहशास्त्रावरील प्राचीन ग्रंथांच्या दृष्टिकोनातून पाहिले, तर ही परंपरा केवळ मनोरंजनापुरती मर्यादित नसून ती भौतिक, मानसिक आणि वर्तणूकशास्त्राचे एक सखोल शास्त्र आहे.

Ghudchadhi Ritual

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ESakal

वैज्ञानिक विचार

प्राचीन विद्वानांनी आणि ऋषीमुनींनी विवाहाच्या प्रत्येक विधीला मानवी जीवनाच्या कल्याणाशी आणि आरोग्याशी जोडले. घोडेस्वारीची परंपरा देखील याच वैज्ञानिक विचारांचा एक भाग होती.

Ghudchadhi Ritual

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ESakal

परंपरा

जी वराच्या शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक संतुलन आणि निर्णय घेण्याच्या क्षमतेशी थेट संबंधित होती. आजच्या आधुनिक काळात जरी आपण या विधीला केवळ एक परंपरा मानतो.

Ghudchadhi Ritual

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ESakal

मनोरंजक

तरीही त्यामागील खरे विज्ञान समजून घेणे खूपच मनोरंजक आणि डोळे उघडणारे आहे. प्राचीन काळी, आजच्याप्रमाणे लग्नापूर्वी वैद्यकीय चाचण्या, तंदुरुस्ती प्रमाणपत्रे किंवा फोटो-व्हिडिओ काढण्याची पद्धत नव्हती.

Ghudchadhi Ritual

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ESakal

तंदुरुस्ती

त्यामुळे समाजासमोर वराचे आरोग्य आणि शारीरिक तंदुरुस्ती तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात असे. 'घोडचढी ' हा विधी म्हणजे मूलतः वराच्या शारीरिक तंदुरुस्तीची आणि मज्जासंस्थेची एक सार्वजनिक चाचणीच होती.

Ghudchadhi Ritual

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ESakal

ढोल

घोड्यावर स्वार होण्यासाठी उत्तम शारीरिक संतुलन, मजबूत पोटाचे स्नायू आणि अचूक प्रतिसादक्षमता आवश्यक असते. लग्नाच्या वरातीदरम्यान जेव्हा मोठ्या आवाजात ढोल आणि तुताऱ्या वाजवल्या जातात.

Ghudchadhi Ritual

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ESakal

गोंधळ

फटाके फोडले जातात आणि लोकांची मोठी गर्दी गोंधळ करत असते. तेव्हा घोड्याचे लक्ष विचलित होणे किंवा ती अस्वस्थ होणे स्वाभाविक आहे.

Ghudchadhi Ritual

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ESakal

प्रक्रिया

अशा परिस्थितीत खेळकर प्राण्याला नियंत्रित करताना शरीराचा ताठपणा आणि तोल सांभाळणे सोपे काम नव्हते. ही प्रक्रिया म्हणजे त्या माणसाच्या प्रतिसादाची, शारीरिक ताकदीची आणि पाठीच्या कण्याच्या लवचिकतेची थेट परीक्षाच होती.

Ghudchadhi Ritual

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ESakal

प्रवास

वैवाहिक जीवनात प्रवेश करणे हा एक सोपा प्रवास नाही. त्यात अनेक अनपेक्षित आव्हाने, जबाबदाऱ्या आणि मानसिक तणावाचा सामना करावा लागतो.

Ghudchadhi Ritual

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ESakal

प्राचीन विद्वान

प्राचीन विद्वानांचा असा विश्वास होता की, प्रतिकूल आणि अशांत परिस्थितीत शांत राहू शकणारी व्यक्तीच यशस्वी कुटुंब चालवू शकते.

Ghudchadhi Ritual

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ESakal

घोडीवर स्वार

संगीताच्या कोलाहलात घोडीवर स्वार होणे हे घोडेस्वारासाठी तणाव व्यवस्थापनाचे एक साधन होते. मोठा आवाज, गर्दीचा दबाव आणि जनावराच्या अनियमित हालचाली असूनही जो घोडेस्वार अविचलित आणि शांत राहत असे.

Ghudchadhi Ritual

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ESakal

मानसिकदृष्ट्या

त्याला मानसिकदृष्ट्या परिपक्व मानले जात असे. या विधीतून हे दिसून येत असे की, घोडेस्वार आयुष्याच्या कोणत्याही टप्प्यावर परिस्थितीला सामोरे जाताना घाबरणार नाही, उलट तो संयम आणि विवेकबुद्धीचा वापर करेल.

Ghudchadhi Ritual

|

ESakal