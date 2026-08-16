पालीची शेपटी तुटल्यानंतरही का हलत राहते? जाणून घ्या यामागचं विज्ञान...

Vrushal Karmarkar

पालीची शेपटी

तुमच्या कधी लक्षात आले आहे का की पालीची शेपटी शरीरापासून वेगळी झाल्यावरही काही काळ हलत राहते? या गोष्टीने अनेक लोकांना गोंधळात टाकले आहे. शरीरापासून वेगळी झाल्यावर शेपटी कशी काय हलू शकते.

Lizard Tail Mystery Fascinating Reason It Keeps Moving After Detachment

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ESakal

यंत्रणा

यासाठी पालीच्या शरीरातील एक वैशिष्ट्यपूर्ण यंत्रणा जबाबदार आहे. जेव्हा पालीला एखाद्या प्राण्यापासून किंवा माणसापासून धोका जाणवतो, तेव्हा तो आपला जीव वाचवण्यासाठी आपली शेपटी शरीरापासून वेगळी करू शकते.

Lizard Tail Mystery Fascinating Reason It Keeps Moving After Detachment

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ESakal

घटना

शेपटी शरीराच्या काही विशिष्ट भागांपासून सहजपणे वेगळी होते. ज्यामुळे पालीला निसटून जाणे शक्य होते. पालीसाठी शेपटी गमावणे ही अचानक घडणारी घटना नसते.

Lizard Tail Mystery Fascinating Reason It Keeps Moving After Detachment

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ESakal

मदत

तिच्या शरीरात एक विशेष यंत्रणा असते. जी तिला धोक्याच्या वेळी आपली शेपटी गळून टाकण्यास मदत करते. शेपटी गमावल्यानंतर पालीला ती पुन्हा उगवण्यासाठी वेळ लागतो.

Lizard Tail Mystery Fascinating Reason It Keeps Moving After Detachment

|

ESakal

प्रश्न

आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, शरीरापासून वेगळे झाल्यानंतरही शेपटी का हलत राहते? याचे सोपे उत्तर असे आहे की, शेपटीमधील काही विशिष्ट नसा आणि स्नायू काही काळ कार्यरत राहतात.

Lizard Tail Mystery Fascinating Reason It Keeps Moving After Detachment

|

ESakal

कार्य

शरीरापासून वेगळे झाल्यानंतर त्यांचे कार्य लगेच थांबत नाही. यामुळेच शेपटी काही काळ स्वतःहून हलत राहते. काही काळानंतर ही हालचाल हळूहळू थांबते.

Lizard Tail Mystery Fascinating Reason It Keeps Moving After Detachment

|

ESakal

उपयुक्त

असे घडते कारण सामान्यपणे कार्य करण्यासाठी आवश्यक असलेला शरीराकडून मिळणारा आधार शेपटीला मिळत नाही. पालीची शेपटी हलवणे त्याच्यासाठी खूप उपयुक्त ठरते.

Lizard Tail Mystery Fascinating Reason It Keeps Moving After Detachment

|

ESakal

प्रयत्न

जेव्हा मांजर, पक्षी किंवा इतर प्राणी तिला पकडण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा हलणारी शेपटी त्यांचे लक्ष वेधून घेऊ शकते. अनेकदा शिकारी प्राणी शेपटी पकडण्याचा प्रयत्न करतो, पण पाल निसटून जाते.

Lizard Tail Mystery Fascinating Reason It Keeps Moving After Detachment

|

ESakal

वापर

दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, पाल धोक्यातून सुटण्यासाठी आपल्या शेपटीचा वापर करतो. ती आपला जीव वाचवण्यासाठी शेपटी सोडून देते आणि हलणारी शेपटी शिकारी प्राण्याचे लक्ष तात्पुरते विचलित करते.

Lizard Tail Mystery Fascinating Reason It Keeps Moving After Detachment

|

ESakal