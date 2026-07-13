ATM मधून कॅश काढताना मशीन ४ ते ५ सेकंद का थांबतं? 'हे' रहस्य प्रत्येक ग्राहकाने जाणून घ्यायलाच हवे...

Vrushal Karmarkar
तुमच्या कधी लक्षात आले आहे का की एटीएममधून पैसे काढल्यानंतर मशीनला वेलकम स्क्रीनवर परत येण्यासाठी सुमारे चार ते पाच सेकंद लागतात?
ATM Cash Withdrawal
ESakal
बरेच लोक असे मानतात की हे धीम्या नेटवर्कमुळे किंवा काही तांत्रिक बिघाडामुळे होते. पण सत्य काही वेगळेच आहे.
ATM Cash Withdrawal
ESakal
रोख रक्कम काढण्याची आणि व्यवहाराची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर एटीएम सर्वप्रथम तुमच्या खात्याशी संबंधित असलेले सक्रिय बँकिंग सत्र समाप्त करते.
ATM Cash Withdrawal
ESakal
या ४ ते ५ सेकंदांच्या कालावधीत व्यवहार पूर्णपणे बंद झाला आहे याची प्रणाली पडताळणी करते. पुढील ग्राहकाला मागील सत्रात प्रवेश करण्यापासून किंवा त्यात बदल करण्यापासून रोखण्यासाठी हे केले जाते.
ATM Cash Withdrawal
ESakal
खात्यातील शिल्लक, मिनी स्टेटमेंट किंवा व्यवहाराची नोंद यांसारखी माहिती व्यवहारानंतर लगेचच एटीएमच्या तात्पुरत्या मेमरीमध्ये राहू शकते.
ATM Cash Withdrawal
ESakal
या लहानशा विलंबामुळे सिस्टीमला ही माहिती पूर्णपणे पुसून टाकून स्क्रीन रीसेट करता येते. यामुळे हे सुनिश्चित होते की पुढील वापरकर्ता तुमची आर्थिक माहिती पाहू शकणार नाही.
ATM Cash Withdrawal
ESakal
हा थांबा एक आवश्यक फसवणूक प्रतिबंधक उपाय म्हणूनही काम करतो. जर एखाद्या ग्राहकाचे काम झाल्यावर एटीएम लगेच सुरू झाले.
ATM Cash Withdrawal
ESakal
तर रांगेतील पुढील व्यक्ती मागील सत्र पूर्णपणे संपण्यापूर्वीच 'बॅक' किंवा 'रिपीट ट्रान्झॅक्शन' सारखी नॅव्हिगेशन बटणे दाबण्याचा प्रयत्न करू शकते.
ATM Cash Withdrawal
ESakal
यातील अंगभूत विलंबामुळे मशीन पूर्णपणे रीसेट होते. कोणताही अनधिकृत प्रवेश रोखला जातो. बँकिंग तज्ज्ञ रोख रक्कम आणि कार्ड काढल्यानंतर कॅन्सल किंवा क्लिअर बटण दाबण्याची शिफारस करतात.
ATM Cash Withdrawal
ESakal
यामुळे सेशन त्वरित समाप्त होईल आणि एटीएमच्या वेलकम स्क्रीनवर परत जाता येईल. यामुळे सुरक्षेचा एक अतिरिक्त स्तर निर्माण होतो.
ATM Cash Withdrawal
ESakal
ग्राहकांनी एटीएममधून बाहेर पडण्यापूर्वी नेहमी आपली रोकड मोजावी. रक्कम चुकीची असल्यास किंवा फाटलेली वा जीर्ण नोट आढळल्यास, त्यांनी तात्काळ संबंधित बँकेला याची माहिती द्यावी.
ATM Cash Withdrawal
ESakal