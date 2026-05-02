गोव्यात दारू प्यायल्यावर जास्त नशा का चढत नाही? ९९ टक्के लोकांना खरं कारण माहित नाही...

Vrushal Karmarkar

गोवा

गोव्याचे नाव काढताच समुद्रकिनारे, पार्ट्या आणि स्वस्त दारू डोळ्यासमोर येते. दरवर्षी भारत आणि परदेशातून लाखो पर्यटक या देशाला भेट देतात.

|

ESakal

दारू

गोव्यासोबतच तिथली दारूही चर्चेत असते आणि अनेकदा असे म्हटले जाते की गोव्यात दारू प्यायल्यावर नशा चढत नाही किंवा तिचा परिणाम नगण्य असतो.

|

ESakal

गुणवत्ता

बरेच लोक याचे श्रेय दारूच्या गुणवत्तेला देतात, परंतु यामागील कारण अनेकदा वेगळेच सांगितले जाते. गोव्यात मिळणारी दारू कमी प्रतीची किंवा भेसळयुक्त असते, असा एक समज अनेकदा असतो.

|

ESakal

परिणाम

हे पूर्णपणे अचूक नाही. दारूचा परिणाम तुम्ही कुठून आणि कोणत्या प्रकारची दारू खरेदी करता यावर अवलंबून असतो.

|

ESakal

खरेदी

जर तुम्ही योग्य ठिकाणाहून आणि परवानाधारक दुकानांमधून दारू खरेदी केली, तर तिच्या गुणवत्तेबद्दल सहसा कोणताही प्रश्न उपस्थित होत नाही.

|

ESakal

व्हिस्की

तज्ञांच्या मते, गोव्यातील अल्कोहोलच्या परिणामांमध्ये मानसिक स्थिती आणि वातावरण देखील भूमिका बजावू शकते. सामान्य दिवशी जेव्हा लोक व्हिस्की, रम किंवा व्होडका पितात.

|

ESakal

तणाव

तेव्हा ते ऑफिसच्या कामाच्या आणि तणावाच्या वातावरणात पितात, ज्यामुळे त्याचे परिणाम दिसून येतात. मात्र, गोव्यात परिस्थिती खूप वेगळी असते.

|

ESakal

शांत

जेव्हा तुम्ही गोव्याला जाता, तेव्हा तुम्ही सर्व प्रकारच्या तणावापासून मुक्त असता. जेव्हा तुम्ही मुक्त असता, तेव्हा कोणताही तणाव नसतो, त्यामुळे तुमचे मन शांत होते.

|

ESakal

नशा

जेव्हा तुम्ही प्यायला बसता, तेव्हा तुमच्या शांत मनस्थितीमुळे अल्कोहोल तुमच्या रिसेप्टर्सपर्यंत तितक्या लवकर पोहोचत नाही. त्यामुळे, तुम्हाला नशा कमी जाणवते.

|

ESakal

निकृष्ट

लोकांना अनेकदा असे वाटते की गोव्यातील अल्कोहोल खराब किंवा निकृष्ट दर्जाचे असते, म्हणूनच त्याचा परिणाम होत नाही.

|

ESakal

उत्पादन शुल्क

गोव्यात दारू स्वस्त असण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे उत्पादन शुल्क. अनेक राज्यांमध्ये दारूवर ६० ते ७० टक्के किंवा त्याहून अधिक उत्पादन शुल्क आकारले जाते, तर गोव्यात ते सुमारे ४९ टक्के आहे.

|

ESakal

पर्यटक

गोवा सरकारचा असा विश्वास आहे की कमी करांमुळे अधिक पर्यटक आकर्षित होतात, ज्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि वाहतूक यांसारख्या क्षेत्रांना फायदा होतो.

|

ESakal