कुत्र्याची शेपूट वाकडी का? शास्त्रज्ञ सांगतात खरं कारण

कुत्र्याची शेपूट वाकडी का?

कुत्र्यांची शेपूट नेहमीच वाकडी का राहते? फक्त दिसण्यासाठी नाही, तर यामागे विज्ञान, उत्क्रांती आणि संवादाचा खास संबंध आहे. चला जाणून घेऊया!

आपण सहज पाहतो की, कुठलाही कुत्रा असो पाळीव किंवा भटका त्याची शेपूट नेहमी वाकडी असते. या वाकडी शेपचीच मराठीत “कुत्र्याची शेपूट वाकडीच” म्हण आहे.

उत्क्रांती (Evolution)

लांडग्यापासून कुत्र्याची उत्क्रांती झाल्यापासूनच त्याच्या शरीरात बदल झाले. नैसर्गिक निवड आणि माणसाच्या जवळ राहण्यामुळे कुत्र्याची काही शारीरिक वैशिष्ट्ये ठळक झाली.

न्यूरल क्रेस्ट पेशी (Neural Crest Cells)

शास्त्रज्ञ म्हणतात, Neural Crest Cells पेशींमुळे कुत्र्यांचा स्वभाव मवाळ झाला. आक्रमकपणा कमी झाल्यामुळे माणसाबरोबर राहणं सोपं झालं. हाच बदल शेपटीच्या वाकडीपणाला कारणीभूत ठरला.T-Box Gene

टी-बॉक्स जीन (T-Box Gene)

कुत्र्यांच्या शेपटीसाठी ‘T-Box’ नावाचं जनुक जबाबदार असतं. काही कुत्र्यांमध्ये हे जनुक अधिक सक्रिय असल्यामुळे शेपूट जास्त वाकडी किंवा गोलसर दिसते.es

संवाद (Communication)

शेपूट फक्त शरीररचना नाही, तर संवादाचं साधन आहे. हलवलेली शेपूट कुत्रा माणसाला किंवा इतर कुत्र्यांना संदेश देतो. एक प्रकारचा नैसर्गिक सिग्नल तयार होतो.

शरीरशास्त्र (Anatomy)

कुत्र्यांच्या हाड, स्नायू आणि जनुकांची रचना असेल की शेपूट सरळ राहू शकत नाही. हे नैसर्गिकरित्या वाकडी राहणे त्यांच्यासाठी सामान्य आहे आणि उपयुक्त ठरते.

