प्रत्येक जिल्ह्यात किंवा शहरात विमानतळ का बांधले जाऊ शकत नाही? जाणून घ्या यामागील मोठं कारण....

Vrushal Karmarkar

हवाई प्रवासी

भारतातील हवाई प्रवाशांची संख्या विक्रमी पातळीवर वाढत आहे. लहान शहरांनाही आकाशाशी जोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

why airports are not everywhere

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ESakal

विमानतळ

पण तुम्हाला कधी प्रश्न पडला आहे का, की एवढी इच्छा असूनही प्रत्येक जिल्ह्यात किंवा शहरात विमानतळ का बांधले जाऊ शकत नाही?

why airports are not everywhere

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ESakal

कारणे

विमाने कुठून उड्डाण करू शकतात आणि कुठून नाही, हे ठरवणारी प्रमुख कारणे आणि सरकारी नियम कोणते आहेत?

why airports are not everywhere

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ESakal

नागरी विमान वाहतूक क्षेत्र

गेल्या १० वर्षांत भारताच्या नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात अभूतपूर्व क्रांती झाली आहे. २०१४ पर्यंत देशात केवळ ७४ कार्यरत विमानतळे होती, पण आज हा आकडा १६० हून अधिक झाला आहे.

why airports are not everywhere

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ESakal

महाप्रकल्प

नवी मुंबई विमानतळ आणि जेवर विमानतळ यांसारखे महाप्रकल्प त्यांच्या पहिल्या उड्डाणांसाठी जोरदार तयारी करत असताना सरकार आता लहान आणि दुर्गम भागांवर लक्ष केंद्रित करत आहे.

why airports are not everywhere

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ESakal

क्षमता

जिथे भविष्यातील व्यवसाय आणि पर्यटन विकासाची प्रचंड क्षमता आहे. कोणत्याही शहरात नवीन विमानतळाला मंजुरी देण्यापूर्वी केंद्र सरकार आणि विमान वाहतूक संस्था त्या शहराच्या हवाई वाहतुकीच्या गरजांचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन करतात.

why airports are not everywhere

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ESakal

समावेश

यामध्ये त्या भागाची एकूण लोकसंख्या, व्यावसायिक घडामोडी, पर्यटन स्थळे, मालवाहतूक आणि वाहतुकीची सध्याची साधने यांचा समावेश असतो.

why airports are not everywhere

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ESakal

प्राधान्य

भविष्यात सर्वाधिक प्रवासी वाढ अपेक्षित असलेल्या ठिकाणाला प्राधान्य दिले जाते. कधीकधी, विद्यमान विमानतळांवर प्रवासी क्षमतेची कमतरता भासू लागल्याने नवीन विमानतळांचे बांधकाम करणे आवश्यक ठरते.

why airports are not everywhere

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ESakal

प्रचंड ताण

दिल्ली-एनसीआरमधील जेवर विमानतळ आणि मुंबईतील नवी मुंबई विमानतळ यांना मंजुरी देण्यात आली, कारण तेथील विद्यमान विमानतळांवर उड्डाणांचा प्रचंड ताण जाणवत होता.

why airports are not everywhere

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ESakal

आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

अशीच परिस्थिती आता बंगळूरुमध्ये निर्माण होत असून त्यामुळे तेथे दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या बांधकामासाठी वेगाने तयारी सुरू झाली आहे.

why airports are not everywhere

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ESakal