प्रवासी विमानांमध्ये जीव वाचवण्यासाठी पॅराशूट का नसतात? जाणून घ्या महत्त्वाचं कारण...

Mansi Khambe
चित्रपटांमध्ये, जेव्हा एखादे लढाऊ विमान आगीत जळून खाक होते. पायलट पॅराशूटने बाहेर पडतो, तेव्हा अपरिहार्यपणे हा प्रश्न उपस्थित होतो: प्रवासी विमानांमध्ये ही पद्धत का अवलंबली जात नाही?
Parachutes In Planes
ESakal
शेकडो प्रवाशांनी भरलेल्या विमानात प्रत्येक सीटखाली पॅराशूट ठेवले तर जीव वाचवणे सोपे होणार नाही का? हा उपाय सोपा वाटतो, पण प्रत्यक्षात कथा अगदी वेगळी आणि धक्कादायक आहे.
Parachutes In Planes
ESakal
लढाऊ विमाने आणि प्रवासी विमाने यांचे कार्य, डिझाइन आणि उद्देश पूर्णपणे भिन्न असतात. लढाऊ विमाने सामान्यतः एक किंवा दोन वैमानिकांसाठी डिझाइन केलेली असतात.
Parachutes In Planes
ESakal
ज्यांना अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत उड्डाण करण्याचे काम दिले जाते. याउलट, प्रवासी विमाने शेकडो प्रवाशांना सुरक्षित आणि आरामात वाहतूक करण्यासाठी डिझाइन केलेली असतात.
Parachutes In Planes
ESakal
हा फरक पॅराशूटच्या समस्येच्या मुळाशी आहे. लढाऊ विमानांमध्ये, पायलटला इजेक्शन सीट असते. धोक्याच्या वेळी, पायलट सीटसह इजेक्शन करतो आणि पॅराशूट तैनात करतो.
Parachutes In Planes
ESakal
पायलटना विशेषतः सुरक्षित उंची, वेग आणि ते कोणत्या कोनातून इजेक्शन करू शकतात हे निश्चित करण्यासाठी प्रशिक्षित केले जाते. निर्णय काही सेकंदात घ्यावे लागतात.
Parachutes In Planes
ESakal
जीव वाचवण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे. प्रवासी विमाने सामान्यतः ३०,००० ते ४०,००० फूट उंचीवर उडतात. या उंचीवर, हवेत ऑक्सिजन खूप कमी असतो आणि तापमान गोठणबिंदूच्या खाली जाऊ शकते.
Parachutes In Planes
ESakal
जर एखादा प्रवासी अचानक पॅराशूटसह उडी मारली तर त्याला काही सेकंदात श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो आणि थंडीचा धक्का बसू शकतो. विशेष सूट आणि प्रशिक्षणाशिवाय जगणे अत्यंत कठीण आहे.
Parachutes In Planes
ESakal
व्यावसायिक विमाने ताशी ८०० ते ९०० किलोमीटर वेगाने प्रवास करतात. इतक्या वेगाने विमानातून बाहेर पडणे प्राणघातक ठरू शकते. हवेचा दाब शरीराला गंभीर नुकसान पोहोचवू शकतो.
Parachutes In Planes
ESakal
शिवाय, विमानाच्या डिझाइनमुळे हवेत दरवाजे किंवा खिडक्या उघडणे कठीण होते. चुकीच्या वेळी दरवाजा उघडल्याने संपूर्ण विमानाची स्थिरता धोक्यात येऊ शकते.
Parachutes In Planes
ESakal
एका प्रवासी विमानात १५० ते ४०० प्रवासी प्रवास करू शकतात. जर प्रत्येकासाठी पॅराशूटची व्यवस्था केली तर विमानाचे वजन लक्षणीयरीत्या वाढेल. यामुळे इंधनाचा वापर वाढेल.
Parachutes In Planes
ESakal
उड्डाण अधिक महाग होईल. शिवाय प्रत्येक प्रवाशाला पॅराशूट वापरण्याचे प्रशिक्षण देणे अशक्य होईल. घाबरलेल्या परिस्थितीत, हे उपाय जीव वाचवण्यापेक्षा मोठा धोका निर्माण करू शकते.
Parachutes In Planes
ESakal
प्रवासी विमाने वेगळ्या सुरक्षा धोरणाचा वापर करतात. प्रवाशांचे संरक्षण करण्यासाठी मजबूत एअरफ्रेम, दुहेरी आणि तिहेरी सुरक्षा प्रणाली, स्वयंचलित नियंत्रणे, आपत्कालीन लँडिंग आणि स्लाइड्स यासारखे उपाय डिझाइन केले आहेत.
Parachutes In Planes
ESakal
Brown Bag History
ESakal