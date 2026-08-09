रात्री झोपेत पडलेली स्वप्न सकाळी आठवत का नाही? तर काही स्मरणात का राहतात, वाचा वैज्ञानिक कारण...

Vrushal Karmarkar
आपण सर्वजण रात्री सुंदर, भीतीदायक किंवा विचित्र स्वप्ने पाहतो. पण अनेकदा सकाळी जागे होताच आपण ती पूर्णपणे विसरून जातो.
Dreams Feel Real at Night, But Why Do We Forget Them in the Morning?
ESakal
आपल्याला फक्त एवढेच आठवते की आपल्याला स्वप्न पडले होते, पण त्यात काय घडले ते आपल्या मनातून पूर्णपणे पुसून जाते.
Dreams Feel Real at Night, But Why Do We Forget Them in the Morning?
ESakal
विज्ञानानुसार, स्वप्नांचा संबंध आपल्या मेंदूच्या स्मृतीशी, म्हणजेच झोपेत असताना आपल्याला काय आठवते याच्याशी असतो. तुम्हाला कधी प्रश्न पडला आहे का की असे का होते?
Dreams Feel Real at Night, But Why Do We Forget Them in the Morning?
ESakal
आपल्या मेंदूत हिप्पोकॅम्पस नावाचा एक छोटा भाग असतो. त्याला मेंदूचे मेमरी कार्ड म्हणता येईल, जे आपल्या अल्पकालीन आठवणींचे दीर्घकालीन आठवणींमध्ये रूपांतर करते.
Dreams Feel Real at Night, But Why Do We Forget Them in the Morning?
ESakal
विज्ञानानुसार, जेव्हा आपण झोपतो तेव्हा हिप्पोकॅम्पससुद्धा पूर्णपणे झोपी जातो. तो सर्वात शेवटी जागा होतो. त्यामुळे जेव्हा आपण स्वप्न पाहतो, तेव्हा आपला मेंदू ते मेमरी कार्डमध्ये साठवू शकत नाही.
Dreams Feel Real at Night, But Why Do We Forget Them in the Morning?
ESakal
हिप्पोकॅम्पस जागा होईपर्यंत, ते स्वप्न आधीच नाहीसे झालेले असते. गोष्टी लक्षात ठेवण्यासाठी आपल्या मेंदूला नॉरएपिनेफ्रिन नावाच्या एका विशेष रासायनिक न्यूरोट्रान्समीटरची आवश्यकता असते.
Dreams Feel Real at Night, But Why Do We Forget Them in the Morning?
ESakal
आपण गाढ झोपेत असताना आपल्याला बहुतेक वेळा स्वप्ने पडतात. या काळात, आपल्या शरीरातील या रसायनाची पातळी लक्षणीयरीत्या कमी होते.
Dreams Feel Real at Night, But Why Do We Forget Them in the Morning?
ESakal
या रसायनाशिवाय, आपला मेंदू स्वप्नांची आठवण म्हणून नोंद करू शकत नाही. शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की स्वप्ने विसरणे हे मानवी मेंदूसाठी एका संरक्षक कवचासारखे काम करते.
Dreams Feel Real at Night, But Why Do We Forget Them in the Morning?
ESakal
जर आपण दररोज रात्री पडलेले प्रत्येक स्वप्न लक्षात ठेवले, तर आपला मेंदू वास्तविक जीवनातील आठवणी आणि स्वप्नांचे काल्पनिक जग यांमध्ये फरक करू शकणार नाही.
Dreams Feel Real at Night, But Why Do We Forget Them in the Morning?
ESakal
त्यामुळे मेंदू स्वतःला अतिभारापासून वाचवण्यासाठी त्वरित स्वप्ने काढून टाकतो. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की, जर हे खरं असेल, तर सकाळी उठल्यावरही आपल्याला काही स्वप्ने का आठवतात?
Dreams Feel Real at Night, But Why Do We Forget Them in the Morning?
ESakal
जर तुम्ही स्वप्न पाहत असताना अचानक जागे झालात, तर तुमचा हिप्पोकॅम्पस लगेच सक्रिय होतो आणि स्वप्नाचा शेवटचा भाग तुमच्या स्मृतीत नोंदवला जातो.
Dreams Feel Real at Night, But Why Do We Forget Them in the Morning?
ESakal
जी स्वप्ने विशेषतः भीतीदायक किंवा भावनिक असतात, ती आपल्या मेंदूत तीव्र क्रियाशीलता निर्माण करतात. यामुळेच ती सकाळी उठल्यानंतरही काही काळ आपल्या स्मृतीत राहतात.
Dreams Feel Real at Night, But Why Do We Forget Them in the Morning?
ESakal
जर तुम्हाला तुमची स्वप्ने लक्षात ठेवायची असतील, तर शास्त्रज्ञांनी एक सोपा उपाय सुचवला आहे. सकाळी उठल्याबरोबर न हलता किंवा मोबाईलला स्पर्श न करता काही सेकंद शांत पडून राहा.
Dreams Feel Real at Night, But Why Do We Forget Them in the Morning?
ESakal
तुम्हाला काय दिसत होते याचा विचार करा. त्यानंतर जवळ ठेवलेल्या डायरीमध्ये ते लगेच लिहून घ्या.
Dreams Feel Real at Night, But Why Do We Forget Them in the Morning?
ESakal