Mansi Khambe
रेल्वे स्टेशनच्या नामफलकावर एक पिवळी रेषा असते. ती रेषा समुद्रसपाटीपासूनची उंची दर्शवते, उदाहरणार्थ, "समुद्रसपाटीपासून उंची २१६ मीटर."
Railway Stations Board Height
ESakal
सर्वसामान्य प्रवाशाला ही केवळ एक माहिती वाटते, परंतु तिचा खरा उद्देश तांत्रिक आणि सर्वेक्षण कार्यांमध्ये असतो. उंची मोजण्यासाठी एका समान शून्य बिंदूची आवश्यकता असते.
Railway Stations Board Height
ESakal
जेव्हा एखाद्या ठिकाणाची उंची "समुद्रसपाटीपासूनची" म्हणून नमूद केली जाते, तेव्हा ते या समान शून्य बिंदूच्या किती वर किंवा खाली आहे हे सूचित होते. यामुळे वेगवेगळ्या भागांमधील उंचीची तुलना करणे सोपे होते.
Railway Stations Board Height
ESakal
सर्वेक्षणासाठी पूर्वनिश्चित उंची असलेले स्थिर बिंदू आवश्यक असतात, ज्यांना 'बेंचमार्क' म्हणतात. स्टेशनच्या इमारती आणि फलाट या कायमस्वरूपी रचना असून त्या अनेक दशके जागेवरच राहतात. त्यामुळे, त्यांची उंची नोंदवली जाते.
Railway Stations Board Height
ESakal
रेल्वे मार्ग टाकताना रुळावरील चढ-उतारांची अचूक गणना करणे आवश्यक असते. याच्या आधारावर इंजिनची शक्ती, डब्यांची संख्या आणि ब्रेकिंगचे नियोजन केले जाते.
Railway Stations Board Height
ESakal
पाणी नेहमी एका उंचीवरून दुसऱ्या उंचीवर वाहते, त्यामुळे नाले, मोऱ्या आणि पाण्याचा निचरा होणाऱ्या मार्गांची रचना करताना सभोवतालच्या जमिनीची उंची माहित असणे आवश्यक आहे.
Railway Stations Board Height
ESakal
हवामानाची माहिती अचूकपणे वाचण्यासाठी आणि नोंदवण्यासाठी, शिवाय तज्ञांच्या मते अति उंचीवरील विरळ हवेचा इंजिनच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे डोंगराळ मार्गांचे नियोजन करताना उंचीचा विचार केला जातो.
Railway Stations Board Height
ESakal
हा आकडा प्रवाशांसाठीही मनोरंजक आहे. यावरून एखादे स्टेशन मैदानी प्रदेशात आहे की डोंगराळ भागात, हे कळते.
Railway Stations Board Height
ESakal