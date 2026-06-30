रात्री मृतदेह कधीच एकटा का सोडत नाहीत? अंधश्रद्धा की त्यामागे आहे वैज्ञानिक कारण? जाणून घ्या...

Vrushal Karmarkar
हिंदू धर्मात मृत्यूनंतर मृतदेह रात्रभर एकटा न ठेवण्याची परंपरा आहे. बरेच लोक यामागे भूत किंवा आत्म्यांची भीती असल्याचे मानतात,
Science Behind Funeral
ESakal
परंतु यामागे केवळ एक धार्मिक कथा नसून ठोस व्यावहारिक आणि वैज्ञानिक कारणेही आहेत. सनातन परंपरेनुसार, सूर्यास्तानंतर अंत्यसंस्कार करण्यास सक्त मनाई आहे.
Science Behind Funeral
ESakal
त्यामुळे जर कोणाचा मृत्यू रात्री झाला तर मृतदेह रात्रभर घरीच ठेवला जातो. या काळात परंपरा आणि सुरक्षितता दोन्ही जपण्यासाठी, कुटुंबातील एखादा सदस्य मृतदेहाजवळ बसून पहारा देतो.
Science Behind Funeral
ESakal
धार्मिक श्रद्धा आणि गरुड पुराणानुसार, मृत्यूनंतरही आत्म्याची त्याच्या भौतिक शरीराशी असलेली आसक्ती लगेच संपत नाही. जोपर्यंत मृतदेहावर पूर्ण विधीपूर्वक अंत्यसंस्कार केले जात नाहीत तोपर्यंत आत्मा शरीराभोवती भटकत राहतो.
Science Behind Funeral
ESakal
असे मानले जाते की, शरीर पूर्णपणे सोडून दिल्याने किंवा एकटे सोडल्याने तीव्र मानसिक त्रास होतो. शिवाय रात्रीच्या वेळी नकारात्मक आणि तांत्रिक शक्ती सक्रिय होण्याचा धोका असतो.
Science Behind Funeral
ESakal
त्यामुळे सकारात्मक ऊर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि दृष्ट लागण्यापासून बचाव करण्यासाठी मृतदेहाजवळ दिवा, उदबत्ती किंवा अगरबत्ती तेवत ठेवली जाते.
Science Behind Funeral
ESakal
रात्रीच्या वेळी मृतदेह एकटा न ठेवण्याची व्यावहारिक परंपरा सुरक्षेशी निगडित आहे. प्राचीन काळी, आजच्यासारखी पक्की घरे, डीप फ्रीझर किंवा शवागारे नव्हती.
Science Behind Funeral
ESakal
लोकांच्या घरांना मोठी, मोकळी अंगणे असत. त्यामुळे, मध्यरात्री मृतदेह एकटा ठेवल्यास जंगली प्राणी, भटके कुत्रे, मांजरे किंवा उंदीर यांच्याकडून त्याला इजा होण्याचा धोका असे.
Science Behind Funeral
ESakal
मृतदेहाची झीज होण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी आणि त्याची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी, कुटुंबातील सदस्य रात्रभर जागून पहारा देत असत, जेणेकरून कोणताही सजीव प्राणी त्या मृतदेहाला स्पर्श करू शकणार नाही.
Science Behind Funeral
ESakal
जर आपण याकडे वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर गोष्टी वेगळ्या दिसतात. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर, शरीरातील पेशी काही तासांतच मरू लागतात आणि विघटनाची प्रक्रिया सुरू होते.
Science Behind Funeral
ESakal
काही तासांनंतर मृतदेहाच्या आत हानिकारक जीवाणू वाढू लागतात. ज्यामुळे एक विशिष्ट दुर्गंधी येते. मृतदेहाजवळ कापूर, अगरबत्ती किंवा धूप जाळतात.
Science Behind Funeral
ESakal
यामागे एक वैज्ञानिक कारण असे आहे की, या काड्यांचा धूर हवेतील जंतू नष्ट करतो. दुर्गंधीचा प्रसार रोखतो. रात्री जागून, घरातील इतर सदस्यांमध्ये संसर्ग पसरणार नाही याची काळजी घेतली जाते.
Science Behind Funeral
ESakal
या संपूर्ण प्रक्रियेला एक अत्यंत संवेदनशील आणि भावनिक पैलू देखील आहे. आपल्या प्रिय व्यक्तीला गमावल्यानंतर, कुटुंबीयांना तीव्र धक्का आणि दुःखाचा अनुभव येत असतो.
Science Behind Funeral
ESakal
अशा कठीण काळात मृत व्यक्तीला एकटे सोडणे असंवेदनशील मानले जाते. कुटुंबीय रात्रभर मृतदेहाजवळ बसून मृताच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी धार्मिक ग्रंथांचे पठण करू शकतात.
Science Behind Funeral
ESakal