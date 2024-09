गणेशोत्सव १० दिवसच का साजरा करतात?

श्रीगणेशाला सर्व देवी-देवतांमध्ये सर्वोच्च स्थान देण्यात आले आहे. कोणत्याही कामाच्या सुरूवातीला आधी त्याची पूजा केली जाते.

why ganesh chaturthi is celebrated for 10 days