लग्नात वर घोडीवरूनच का येतो? जाणून घ्या शतकांपासून चालत आलेली परंपरा...

Vrushal Karmarkar

नवरदेव

आजकाल, लग्नाच्या वरातीत नवरदेवाला घोड्यावर बसवले जाते किंवा काही मीटर अंतर पार केल्यावरच हा विधी पूर्ण केला जातो.

Ghudchadhi meaning

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ESakal

वैज्ञानिक कारण

या परंपरेभोवतीचा एक सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, लग्नाच्या मिरवणुकीसाठी घोडा किंवा इतर कोणतेही वाहन न निवडता नेहमी घोडीचीच निवड का केली जाते? यामागे एक गहन वर्तनात्मक वैज्ञानिक कारण आहे.

Ghudchadhi meaning

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ESakal

प्रतिसाद

जीवशास्त्र आणि प्राणी मानसशास्त्रानुसार, नर घोड्यांपेक्षा घोडी अधिक संवेदनशील, तल्लख आणि आपल्या सभोवतालच्या परिस्थितीला अत्यंत प्रतिसाद देणारी असते.

Ghudchadhi meaning

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ESakal

संवेदनशील

घोडी सभोवतालच्या परिस्थितीला आणि ध्वनी लहरींना खूप लवकर संवेदनशील होतात. शिवाय घोडीला नियंत्रित करण्यासाठी केवळ शारीरिक शक्तीच नव्हे, तर तिच्याशी जुळवून घेण्यासाठी सौम्यता, संयम आणि स्पर्शज्ञानाचीही आवश्यकता असते.

Ghudchadhi meaning

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ESakal

समतोल

शास्त्रानुसार, वैवाहिक जीवनाच्या प्रवासातही केवळ शारीरिक बळ पुरेसे नसते, तर जोडीदारासोबत प्रेम, संयम आणि संवेदनशीलता यांचा समतोल साधणे आवश्यक असते.

Ghudchadhi meaning

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ESakal

परिस्थिती

घोडीवर स्वार होण्याने वराला प्रतिकात्मकरीत्या शिकवले की, त्याच्या भावी आयुष्यात तो आपल्या शक्तीचा वापर करणार नाही, तर प्रत्येक परिस्थिती संवेदनशीलतेने आणि समजूतदारपणाने हाताळेल.

Ghudchadhi meaning

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ESakal

धोका

प्राचीन काळी प्रवास आजच्याइतका सुरक्षित नव्हता. जेव्हा एखादी वऱ्हाड आपल्या गावातून किंवा शहरातून दुसऱ्या गावाकडे निघायची, तेव्हा जंगली प्राणी, दरोडेखोर किंवा इतर नैसर्गिक अडथळ्यांचा धोका असायचा.

Ghudchadhi meaning

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ESakal

रक्षक

अशा परिस्थितीत, वराला आपल्या कुटुंबाचा आणि पत्नीचा रक्षक मानले जात असे. घोड्यावर स्वार होणे हे या गोष्टीचे प्रतीक होते की, तो तरुण केवळ एक गृहस्थच होणार नाही.

Ghudchadhi meaning

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ESakal

भूमिका

तर तो एक योद्धा आणि संरक्षक म्हणूनही भूमिका पार पाडण्यास पूर्णपणे तयार आहे. जो पुरुष चपळ घोड्याला सहजपणे हाताळू शकत असे, तो गरज पडल्यास आपल्या कुटुंबाचे रक्षण करण्यासही तयार असे.

Ghudchadhi meaning

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ESakal

विधी

अशाप्रकारे, हा विधी समाजाला आणि वधूच्या कुटुंबाला खात्री देत ​​असे की, त्यांच्या मुलीला सक्षम आणि कणखर हातांमध्ये सोपवले जात आहे.

Ghudchadhi meaning

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ESakal